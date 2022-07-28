天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

記者黃宥寧／台北報導

緊鄰近天母棒球場耳鼻喉科診所洪姓醫師（60歲），無償提供房間給女工讀生住，但卻利用2人獨處時間，要求女工讀生給他抱一下，更不害躁說「妳學姐以前都有給我抱」並撫摸胸部、臀部等猥褻得逞，女工讀生嚇壞，向友人哭訴並決定報警，檢方依法起訴。士林地院今（28日）首次開庭，採審理不公開。

▲台北市士林區忠誠路二段開耳鼻喉科診所洪姓醫師（白襯衫綠口罩），涉強制猥褻女工讀生遭起訴，本月28日首次赴法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

60歲的洪醫師，長相斯文、身高約175，洪男開庭當天在2名律師陪同下出庭，因全案屬妨害性自主案件，不公開審理，無法進入旁聽，洪庭訊結束後，步出法院面對記者採訪不發一語，走在2名律師中間快步離去。

全案發生於去年9月中晚餐時間，洪姓醫師上2樓房間與女工讀生小貞（化名）用完晚餐後，小貞要求洪姓醫師離開她房間，但洪男竟藉僱主身分，稱「離開之前那不然抱一下」及「妳學姐以前都有給我抱」等語，隨即違反小貞意願，用雙手強行環抱她，徒手撫摸胸部、背部等部位，並抓住小貞的手撫摸他生殖器，強制猥褻得逞。

小貞被突如其來的舉動嚇壞，立刻逃跑並向友人哭訴自己遭老闆猥褻，在友人鼓勵下她決定不姑息養奸，赴警察局報警提告。

警詢、偵查時，洪男坦承有問小貞「可否抱一下」並有用手摟住肩膀，檢察官依證人證述表示及洪男事發後有委託聯繫小貞談賠償和對話錄音等，依強制猥褻罪嫌將洪姓醫師提起公訴。

該診所因鄰近士林地方檢察署、士林地方法院，許多司法職員若有感冒症狀，為了就近會前往看診，新聞一曝光，許多職員都直呼「真不敢相信」。