「身世可憐」名模遭控包養詐騙！男噴6萬僅牽手...求償10萬吞敗

▲曾獲超模大賽后冠25歲洪姓女名模，以身世可憐上交友網站認識王姓男子，但王男付6萬卻怒告對方詐欺。（圖／翻攝自Storm Model 風暴國際）

記者黃宥寧／台北報導

曾獲超模大賽冠軍的名模洪子雯，上「台灣甜心網站」結識王姓男子，並稱自幼家境困苦、父母離異，工作因疫情收入減少，更強調「希望相處是像男女朋友，畢竟怕曝光，對演藝生涯有影響，一個月需5-6萬左右」，王男支付6萬5後，洪女越來越冷淡，更發現她有正牌男友，因此怒告。檢方認感情糾紛，予以不起訴；民事部分，王請求6萬5損害及精神慰撫金10萬元，日前判決出爐。

王男主張，2021年2月17日在包養網站認識洪女，洪女稱自小家境貧困、父母離異，模特兒工作收入慘淡且經濟困難，需要還款姑姑所墊付的學費，並強調「真的有遇到困難才需要上這個網站，我希望相處像男女朋友」，王男信以為真，以6萬元包養成為情侶，但陸續給了6萬5000元後，洪女卻在約會時來去匆匆，他驚覺有異，更發現洪女莫名其妙吵架，藉此理由分手。

不僅如此，他還發現洪女有正牌男友，且洪女名下帳戶有66萬餘元，甚至遭其男友恫嚇威脅。進一步追查後，又驚見洪女在其他交往網站，接受另外2名男子援助，洪女IG更時常PO出她與男友生活無虞、錦衣玉食，出入高級餐廳如mark's teppanyaki（臺北萬豪酒店）、台北君品酒店-頤宮Le Palais，更駕乘賓士出遊、互贈名牌禮物，連疫情期間所外帶的午餐也是仟元和牛餐盒起跳，還砸重金購入雙鐵共構區大四房豪宅共築愛巢，因此認為洪女是典型「假戀愛真詐欺」在同年4月提起刑事告訴。

但檢方認為2人屬「感情糾紛」予以不起訴，王男不服轉而聲請交付審判，今年3月士林地院認，為討好對方獲取對方情愛的動機，而願意贈與財物或交付金錢的話，難認為自己是因遭到對方詐欺陷於錯誤所為，因此駁回王男聲請。

王男認為洪女違反善良風俗方法加以損害，導致他受有6萬5000元損害，因此又提民事訴訟，請求返還不當得利，並認為他因這件事導致長期飽受失眠之苦，請求精神撫慰金10萬。

▲王男不滿支付6萬元包養費，卻換對方冷漠對待因此提告。（示意圖／pexels）

洪女答辯，2人約定是王男付出金錢，她付出時間相處，但是王男不滿意她的陪伴，進而否定她的付出，甚至主張她詐欺，甚為無理；且她確實是由2位姑姑代墊大學學費，也因工作收入極少，生活費用相當拮据，但她沒強調是「單身、好幾年沒人照顧、工作收入為零、有很多時間」等情事，並無任何詐騙王男情事。

她更解釋，2人見面時，她就有強調，要王男每個月付錢才能開始及持續見面交往，她是否缺錢、是否單身、是否有他人同樣資助被告，王男無權干涉；而她名下帳戶中的金錢，因為有其他債務，因此款項也不夠清償，王男給她錢，也不代表可以控管她如何使用，因此認為王男主張並無理由。

法官經查，發現洪女確實在由姑姑監護，成長階段多由姑姑照顧，洪女以此而稱「身世可憐」，並非全然無據，再者帳戶內餘額，每個人對於金錢概念人各有異，而且款項又未達一般人認為將來必然衣食無虞鉅額程度，未必可認於短時間必然不陷於資金窘迫，因此洪女說自己經濟狀況不佳，也難認是言辭詐術。

況且依照2人對話脈絡，可知王難之所以願意支付「照護費」，是以會面交往為目的，而非基於洪女陳稱經濟不佳或須償還姑姑款項原因，而且洪女也有依約約會，更難認有何詐欺可言，因此駁回聲請，且得付訴訟費用1770元。