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社會 社會焦點 保障人權

目擊男友人幹走別人安全帽！護理師「裝沒事」戴上落跑下場曝

▲機車,安全帽,落髮,保養,清潔,。（圖／pexels）

▲23歲潘姓女子，目睹林姓男友人偷走別人安全帽，竟收受而佩戴。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

後悔莫及！新北市從事護士職業潘姓女子（23歲）搭載林姓男友人騎乘的摩托車，行經汐止忠孝路時，林男見1台重型機車右後照鏡掛著一頂安全帽，竟徒手竊走，潘女全程目擊不僅未阻止，甚至收受該頂安全帽騎車逃逸。士林地院審結，依收受贓物罪，處拘役10日，如易科罰金，以1000元折1日。

判決指出，潘女搭乘林姓男友人車輛，2020年11月4日5時許，行經汐止區忠孝路某房仲店前，林男見停放在此的機車上放一頂安全帽（黑色帶紅色線條2/3罩安全帽，價值2500元）無人看管，竟徒手竊走，而一旁目擊潘女，卻戴上偷來的安全帽，接著逃逸。失竊安全帽的阿盛（化名）發現安全帽不翼而飛，立刻報警處理。

偵查時，潘女矢口否認有收受贓物犯行，辯稱「我不記得經過」，更稱認不出來監視器畫面中的人是不是她；林男則證述「考量遭警察臨檢違規」所以搭載潘女騎乘一小段路後，隨意騎車經過就自己下車竊取他人機車上安全帽，向潘女說「沒有戴安全帽，就不載妳」將安全帽交給潘女，並向法官說，潘女當時坐在機車後座上有全程看到，應該知道安全帽是偷來的。 （林男因竊安全帽被判拘役20日）

法官審酌潘女明知佩戴的安全帽是贓物竟收受，助長竊盜不法風氣，並使遭竊者尋回贓物困難度上升，應予非難，考量犯後終能坦承犯行，態度尚可，然目前尚未與被害人達成和解並賠償其損害，考量潘女高中肄業，之前從事護士工作、月薪3萬多元、離婚、有1名子女，依收受贓物罪，處拘役10日，如易科罰金，以1000元折1日。

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