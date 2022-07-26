目睹老婆手捏結拜20年兄弟「蛋蛋」　人夫氣炸！真相大逆轉

記者黃翊婷／台北報導

李姓男子與好友阿強（化名）是20年的結拜兄弟，去年8月29日他與妻子前往對方新家拜訪，卻在中途離席，跑到後陽台對阿強的妻子小美（化名）強吻、襲胸，2次遭到「捏蛋」反擊仍不鬆手。不巧，阿強聞聲找來正好目睹小美捏著李男的下體，氣得大罵「你們在幹什麼」，一度懷疑自己被戴綠帽，後來是因為妻子堅持提告，這才得知事情的真相，李男也因此被士林地院依強制猥褻罪判處10個月有期徒刑。

▲小美本來就不喜歡李男，沒想到搬新家丈夫邀請對方來玩，自己竟然慘遭狼爪。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，李男去年8月29日下午4時許帶著妻子一起去阿強的新家拜訪，大家一同飲酒聊天，一直喝到晚上10時15分左右，他發現小美獨自一人在後陽台晾曬衣物，竟起了色心，強行拉起小美的上衣並扯下內衣，再用嘴吸吮乳頭，全程無視對方反抗，持續強吻、環抱，猥褻得逞。

李男挨告之後，坦承的確曾與小美在後陽台有過親密接觸，但矢口否認有任何強制猥褻的行為，「當天我在前陽台看夜景，小美從神明廳的落地窗走出來到前陽台，拉著我的手走到後陽台，沒有講任何話，之後主動將衣服掀起來，我就親她的乳頭、嘴巴，過程中她都很享受，還有跟我說我好壞。」

對此，小美表示，當天晚上9時許丈夫和李男離開客廳，因為等了很久都沒見到人，以為他們是在前陽台聊天，她想利用空閒時間去後陽台晾曬衣服，沒想到李男竟然獨自待在後陽台，一看她就伸手掀開衣服、拉下內衣，親吻她的乳頭，還把嘴湊過來想要親吻，「我用力把衣服拉下來，也有說不要」，因為被強行抱住無法掙脫，最後不得已伸手去捏對方的生殖器反擊，「他彈了一下，但沒有鬆手，我再去捏第二次，丈夫從旁邊的房間走出來，問我們在幹什麼，他才鬆手。」

小美接著說，她本來就不喜歡李男，又發生那樣的事情，當時很害怕，情緒無法平復，面對詢問根本無法回答，之後李男和丈夫走回客廳，丈夫很生氣要他們夫妻倆回去，李男還是站著不動，是李妻很生氣地說「人家在趕人還不快走」，才強行把人拉走；後來她想跟丈夫解釋當天的事情，但丈夫只看到最後一幕，嚴重誤會自己，完全不理人，「所以我必須為了我的清白提告，報警時驗傷單所出現的傷痕，也是案發前沒有，隔天早上去洗澡才發現」。

▲因為後陽台離婆婆、小孩的房間很近，小美害怕被誤會，不敢大聲求救。

阿強也證稱，當天喝酒喝到一半，小美去洗衣、晾衣，接著李男也中途離席，因為過了很久都沒有人回來，他心中感到奇怪，走到後陽台一看，竟然看到李男抱著小美，「她一直喊不要，想要掙脫」，但聲音不大，加上那裡沒有開燈很暗，這才走過去喊了一聲「你們在幹什麼」，回到客廳之後他很生氣，卻卡在雙方結拜20年的交情，不想講難聽的話，所以都沒有講話，李妻大概也猜到發生事情了，坐沒多久便主動表示想要離開，「當時我不知道發生什麼事情，對妻子也很生氣，覺得怎麼做出這種事來，生氣大約3、4天，後來妻子解釋說她是被李男欺負的，我才知道原來事情是這樣。」

士林地院法官進一步調閱雙方的LINE等對話內容，發現李男在事發隔天曾傳送訊息給阿強，「酒醒了，想了又想，無論你說過什麼話，我都不應該這樣做，我錯了，你應該不會原諒我，所以希望你身體健康，訣別了我的兄弟，我會引以為戒，吸取教訓」，言語中有認錯、懺悔之意，卻隻字未提開庭審理時所辯稱的「由小美主動」一事，可見這番說詞應該是他發現無法抵賴之後才編出來的。

法官認為，全案不能因為小美在事發第一時間沒有報案，就認定她與典型的受害者形象不同或未遭到性侵害，最終依強制猥褻罪判處李男10個月有期徒刑，全案仍可上訴。