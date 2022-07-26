影片曝！天母特斯拉地下室「無剎車暴衝」　經典款保時捷911毀容

記者黃宥寧／台北報導

心痛啊！北市士林區天母一名陳姓女子，將經典款愛車「保時捷911 Carrera」停放在住家地下室停車場，18日竟遭廖姓鄰居駕駛的特斯拉暴衝撞毀，車位旁散落一地殘骸，讓她直呼「像極了流逝性命的車兒」，她也指出，肇事駕駛事後不但不處理，也不見面。對此，警方表示，由於非屬道路交通事故，交通分隊也依規定開「非道路事故登記表」。

▲北市士林區天母1名陳姓女子將有紀念收藏價值的經典款愛車「保時捷911 Carrera」，停在自家地下停車場，慘遭特斯拉暴衝撞毀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳姓女子上《爆料公社》PO文指出，她的愛車是2013年購入的保時捷911 Carrera，當時售價493萬，加上選配約580萬，引擎系統更是目前已經絕版的自然進氣6缸動力，且里程不到6萬公里，目前二手車價最高約380萬元。

▼保時捷遭特斯拉撞毀 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

她心痛表示，「真的是完全不可思議的意外發生！」停在住家安全車格內，竟是被住在同一棟大樓7樓的廖姓鄰居，駕駛特斯拉下停車場坡道時，因車輛突然失速暴衝，而沒有剎車情況下，直接車頭撞上，導致愛車右方車尾、左側後輪碰撞牆面、左右鈑金折損、輪軸系統嚴重變形，若維修恐花約200萬元左右，假如引擎也受損，預算將難以估算。

陳小姐更訴，廖姓鄰居肇事後不但沒有親自道歉，並表示交給保險公司處理，擺明就是毫無誠意，接下來她恐怕得花錢找律師提告求償。

▼特斯拉暴衝後，安全氣囊全爆開 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，廖先生肇事後，第一時間有報警處理，但由於該案非屬道路交通事故，交通分隊只好依規定開立「非道路事故登記表」，記錄兩造資料，且描述現況，後續雙方若調解或訴訟也有憑有據。