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渡邊直美參展！高雄百年建築「愛國婦人會館」重新開放展現女力

▲▼高雄重新開啟歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

▲高雄重新開啟百年歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄預告以設計手法重新打開6大歷史空間，引起不小迴響，其中百年建築「愛國婦人會館」最令人期待，8月4日起將以「Ms. Perfume美力年代」展覽，跨領域探討當代女性創作，更邀請台日混血藝人渡邊直美來跨海參展，展現女力作品！

▲▼高雄重新開啟歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

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▲高雄重新開啟歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美與日本知名藝術總監吉田Yuni，共同創作的攝影作品將參展。（圖／高雄市政府文化局提供）

由於2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，高雄市長陳其邁表示，不僅要展望創新設計力，同時也回望高雄土地百年來的發展軌跡，許多高雄的歷史場景，藉由這場文化盛會注入設計靈感，創造再次被認識與探訪的機會。

陳其邁補充，愛國婦人會館在此刻重啟別具意義，第一檔展覽便以與建物身世息息相關的當代女性創作為題，更邀請到渡邊直美參展，渡邊直美不僅是日本最多IG追蹤者的紀錄保持人，也是表演實力與時尚魅力兼備的全能型搞笑藝人，展覽中的攝影作品，她以極具戲劇張力的肢體語言、幽默生動的表情語言，創造女性自信的美感與力量。

▲▼高雄重新開啟歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

▲渡邊直美以極具戲劇張力的肢體語言，展現女性自信的美感與力量。（圖／高雄市政府文化局提供）

高雄副市長史哲表示，原愛國婦人會館作為1931年高雄港勢展覽會第四會場，參與了當年抱持著「以台灣的高雄 邁向世界的高雄」的雄心壯志，傾全市之力舉辦的展覽會，以高雄的進步與繁榮與世界對話。

史哲說，而2022年適逢臺灣文博會、台灣設計展兩大文化盛會齊聚高雄，回到同一處空間，以展覽打開歷史之門，而這距離原愛國婦人會館於1922年（大正11年）興建落成，恰好相隔百年。高雄在致敬歷史的同時，更要再度以無限的創造力與世界對話。

▲▼高雄重新開啟歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

▲「愛國婦人會館」曾是1931年高雄港勢展覽會第四會場。（圖／高雄市政府文化局）

高雄文化局長王文翠表示，過去女性展現的樣貌遵循著社會期待，百年後性別平權成為普世概念，女性自主意識的覺醒與冀望也終能跳脫限制。原愛國婦人會館開放後的首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」即以當代創作為題，邀請9組藝術創作者，以當代藝術能量回應女性角色，特別邀請渡邊直美參展，與日本知名藝術總監吉田Yuni共同創作的系列攝影作品中，挑選出12件展現女性自信美的異想作品。

「Ms. Perfume美力年代」展覽將於8月4日開展，參展藝術家包括渡邊直美(Naomi Watanabe) x 吉田ユニ(Yuni Yoshida)、王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等藝術家，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，從多元面向綻放藝術設計魅力。

▲▼高雄重新開啟歷史空間「愛國婦人會館」，渡邊直美將跨海參展。（圖／高雄市政府文化局）

▲「Ms. Perfume美力年代」展覽將於8月4日開展，參展藝術家包括渡邊直美(Naomi Watanabe) x 吉田ユニ(Yuni Yoshida)。（圖／高雄市政府文化局）

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