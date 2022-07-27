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臺灣文博會首度前進高雄！打造環島運動場、寶島冰菓室沈浸式體驗

▲▼「2022臺灣文博會」首度移師高雄，其中主題館打造「環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室」三大主題。（圖／文化部提供）

▲「2022臺灣文博會」首度移師高雄，其中主題館打造「環島運動場」等主題。（示意圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文創盛事「2022臺灣文博會」首度移師高雄，今年以主題「群島共振」在高雄兩大場館舉行，8月5日於高雄流行音樂中心率先開跑，緊接8月10日在高雄展覽館開展。其中主題館還規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」3大主題，令串聯「嘉義館」及「馬祖館」等，結合在地特色、設計、沈浸式體驗等，除了協助國內參展業同拓展國際市場，也號召民眾看完後也能啟動「環島」。

今年文博會有兩大展區，其中位於高雄流行音樂中心的「文化策展區」主題館在8月5日率先開跑，主題館規劃了「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」三大主題；另外還有城市串連的「嘉義館」、「馬祖館」兩大地方館，以及「工藝館」和「響應館」等。

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● 文化策展區主題館：環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室

總策展人林昆穎策劃的主題館分區「環島運動場」，強調每個人都是一座島嶼，當島嶼彼此碰撞時，「你的創造將成為我的體驗」共振出臺灣的壯闊文化。在環形的運動場中觀展，觀眾將可在外環藉由互動，重新認識日常物件，並透過即時剪輯投影技術，在內環看見體驗如何成為新的創造。

▲▼「2022臺灣文博會」首度移師高雄，其中主題館打造「環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室」三大主題。（圖／文化部提供）

▲「環島運動場」強調每個人都是一座島嶼。（示意圖／文化部提供）

而2樓的「島嶼大飯店」，讓觀眾在大廳欣賞各地藝術家駐地創作的直播連線，還提供需事先預約的15分鐘「客房服務」，讓全台各地的表演藝術者進行「即時共演」。

▲▼「2022臺灣文博會」首度移師高雄，其中主題館打造「環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室」三大主題。（圖／文化部提供）

▲▼「島嶼大飯店」15分鐘客房服務，讓觀眾欣賞藝術家駐地創作的直播連線。（示意圖／文化部提供）

▲▼「2022臺灣文博會」首度移師高雄，其中主題館打造「環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室」三大主題。（圖／文化部提供）

「寶島冰菓室」則帶民眾認識寶島冰食材、探究冰品製程、聆聽冰音、欣賞冰器，並透過即時連線深入台灣冰店現場，還能在戶外區實地享用各式冰棒、冰飲、冰淇淋，以五感探索台灣的食冰文化。

▲▼「2022臺灣文博會」首度移師高雄，其中主題館打造「環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室」三大主題。（圖／文化部提供）

▲「寶島冰菓室」以五感探索台灣的食冰文化。（示意圖／文化部提供）

若逛完主題館仍意猶未盡，還有週末限定的座談專場「熱烈島嶼－環看臺灣的六種可能」，跟著講者從島嶼上的節日與慶典、探險與食材、創作者生活等6條探索軸線，共同在熱烈島嶼上來場文化壯遊。

● 兩大地方館：嘉義館、馬祖館

文化策展區另一個亮點，是2大地方館「嘉義館」及「馬祖館」，其中「嘉義館」由東海醫院設計工作室主理人徐景亭、平凡製作創意總監黃銘彰共同策劃，邀請民眾漫步這座由北回歸線穿過的日光之城、日治時期堪稱「東洋第一」的林業之都。

當走在昔稱「大通」（今中山路）的城市軸線上時，除了探索嘉義樹木園、中央噴水圓環、嘉義車站等城市地景，也能在市民集會的中央噴水圓環上一起「在嘉自學」，體驗嘉義飽滿的藝文能量、共同述說這座既古又新的摩登小城。

離開日光之城後，由馬祖青年邱筠、蔡沛原共同策劃的「馬祖館」，則帶領觀眾走訪神秘的迷霧之鄉，一起走過從黑暗、朦朧直至明亮的甬道，看見馬祖作為戰地的過去、白霧迷離的此時此地，以及明亮的未來。

而酒是馬祖特產之一，這次策展人也將訴說馬祖不同酒文化的多元意涵，邀請觀眾以身體感官感受馬祖島嶼不同的時代氛圍，在抵達目的地時將特調出馬祖佳釀，飲下共釀的馬祖文化。

● 工藝館

「工藝館」由工藝中心及策展人許哲瑜、郭中元策劃，以「旅物SHOP」為題，開張一間從工藝視野出發的概念店，探索工藝品因應人類需求而產生後，如何逐步延伸到材質選擇、技藝發展、設計演變，最終成為大眾理想生活的夥伴。

「旅物SHOP」將工藝從名詞變成動詞，將職人編織時身體彎曲的動作，化為一場工藝的瑜珈，讓人們在這非典型的概念店中一同律動身體，感受工藝的動感。

● 響應館

響應館則以「浮空之島」為名，串聯當地兩大場館—MR沉浸式劇院「夢境現實」及「i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院」共同響應今年文博會，邀請民眾乘著虛擬科技的翅膀，抵達夢境中的奇幻場景，藉由虛擬的移動，來場真實的感官之旅。

▲▼高雄輕軌,輕軌,軌道。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾可以搭乘輕軌逛文博會，從高雄流行音樂中心「文化策展區」輕鬆前往高雄展覽館「品牌商展區」。（圖／記者吳奕靖攝）

● 串聯高雄輕軌、6大歷史空間開放

而「2022臺灣文博會」以都會輕軌連結城區與展區，並以「文化循環」為觀點，將以往分區展出的文創品牌及IP授權集合在國際級的高雄展覽館，讓創作者及品牌同場共振出臺灣島嶼的全新動能。民眾可以乘著輕軌，從高雄流行音樂中心「文化策展區」前往高雄展覽館「品牌商展區」後，完整直擊近500家文創品牌及IP圖像創作者。另外由策展人尹立操刀的品牌商展區，特別以「島中選物」為題，邀請大家帶著行李箱登陸群島，入境自己心目中的理想未來。而今年臺灣文博會首度移師高雄，也受到中南部文創業者熱烈響應，今年來自中南部的業者較去年倍增，占比超過4成，為歷年之最。

展區以外，高雄市政府為迎接臺灣文博會到高雄舉辦，更在展期間特別開啟「愛國婦人會館」、「港史館」、「北號誌樓」、「雄鎮北門」、「哈瑪星貿易商大樓」及「紅磚街屋」等6大歷史空間，邀請大家一同欣賞建築美學，更規劃串聯城市周邊店家推出各項主題遊程，走讀高雄大街小巷，展開島嶼文化路徑。

文化部表示，回顧臺灣文博會的發展脈絡，2017年以深度議題進行策展，2018年納入文化概念策展，2022年則試圖橫向連結文創產業的動能，讓大家感受文創產業的一體鏈結，也看見多元融合的共創社會。

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