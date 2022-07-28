免月租費「通話也能4G上網」　網狂問VoLTE耗電嗎？電信業給答案了

▲電信三雄佛心推VoLTE免月租費！（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

繼遠傳後，中華電信與台灣大哥大也宣布開通VoLTE（Voice over LTE）服務，8月1日起免收30元月租費。不過有網友擔心，手機開VoLTE是否會更耗電？文章引發網友討論，「VoLTE是走4G網路，所以會耗電」、「常常打電話或是接電話，手機不用再偵測3G訊號的話，或許比較省電」。對此，電信業者也給予答案了！

以往大家使用手機打電話，都是透過CSFB到3G通話，但缺點像是「延長接通的時間、通話時回到較慢的網路速度」。

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而大家對VoLTE服務感到陌生，過去是因為屬於付費加值服務，沒有普及化，簡單來說，它就是4G與4G的直接通訊協定，透過行動寬頻網路提供語音通話服務，在行動寬頻網路撥打電話時，不僅能享有HD高音質的通話效果，還可同時高速上網。

不過也有網友擔心在論壇發問，「啟用VoLTE是不是比較耗電？」底下網友回應兩極化，「理論上，有開VoLTE，只是讓你減少降到3G的狀態，如果你常常打電話或是接聽電話，手機不用再那邊偵測3G訊號的話，或許會比較省電」、「VoLTE是走4G網路，所以會耗電，而客服說用VoLTE省電的說法，應該是說手機切換到3G語音與4G網路造成的耗電」。

PTT板上同樣有類似討論，「訊號不好，亂跳耗電」、「沒覺得特別耗電」、「NOTE8用了2個禮拜，我發現手機變耗電了」、「G6也是打開VoLTE就會變得較耗電」、「U11無感，沒感覺有耗電的fu」。

《ETtoday新聞雲》詢問台灣大哥大客服，服務員表示，VoLTE屬於加掛服務，就像行動答鈴與語音信箱一樣，並會不造成手機耗電，也不會佔手機的容量。不過比起3G通話，同時開啟VoLTE與VoWiFi，通話就相較會耗電。由於8月1日起推出免月租費服務，用戶屆時可以撥打客服申辦，再將手機VoLTE的功能開啟即可。

值得注意的是，台灣大哥大強調，享有VoLTE音質條件，雙方通話要在同電信4G網路涵蓋範圍內，目前僅限網內可享VoLTE音質，撥打網外／市話尚無法享VoLTE服務，且VoLTE音質依發受話雙方4G收訊強弱而有影響。

▼向電信公司申請服務後，手機記得也開啟VoLTE功能！（圖／記者劉維榛攝）

