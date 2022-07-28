電信三雄8月起VoLTE全免費！　iOS、安卓設定一次看

▲電信三雄宣布免費開通VoLTE。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

遠傳電信近日宣布免費開通VoLTE（Voice over LTE）服務，不再收取月租費，也同時享有VoWiFi功能，中華電信及台灣大哥大也跟進，宣布自今年8月1日起免月租費。不過VoLTE要如何使用開啟？《ETtoday新聞雲》就替您整理了iOS系統和Android系統的開啟方式。

「VoLTE」的概念和LINE語音通話及Skype等相似，主要透過LTE網路傳送網路封包，可以用來進行網路通話，通話聲音更加立體清晰、撥接速度更快速，比傳統的通話品質更佳，除了語音之外，還能提供即時視訊、文字和檔案交換。而 VoWiFi則可以透過Wi-Fi來通話，即使手機訊號不好，仍可以使用Wi-Fi撥打電話。

若想開通VoLTE功能，可撥打電信業者客服電話或到門市辦理。要留意的是，透過電信業者開通VoLTE後，也要在手機上面進行設定開啟才行。

►iOS系統開啟VoLTE路徑：設定→行動服務→行動數據選項→語音與數據→開啟VoLTE

▲▼iOS系統開啟VoLTE路徑。（圖／記者朱祖儀翻攝）

►iOS系統開啟VoWiFi路徑：設定→行動服務→Wi-Fi通話→開啟「在 iPhone 上進行 Wi-Fi 通話」

▲iOS系統開啟VoLTE路徑。（圖／記者朱祖儀翻攝）

►Android系統開啟VoLTE路徑（以Sony手機為例）：設定→網路和網際網路→網際網路→點選電信網路旁的設定圖示→開啟VoLTE

►Android系統開啟VoWIFI路徑（以Sony手機為例）：設定→網路和網際網路→網際網路→點選電信網路旁的設定圖示→Wi-Fi通話→開啟「使用Wi-Fi通話功能」