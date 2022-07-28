超強10項夏日省電技巧！冷氣設「1功能」更舒適　爽睡到早上

▲揭密10個省電小妙招。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者徐芷儀／綜合報導

炎炎夏日，許多人為了省電會選擇購買電扇或是調高空調溫度，但是在收到帳單後發現，需要繳交的費用還是高的嚇人，為了幫助讀者更好的檢視哪些地方可以改進，《ETtoday新聞雲》根據台電官網整理了10項台電省電小技巧，提供讀者參考。

1. 冰箱不要開開關關，裝7、8分滿最省電

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冰箱是家中24小時都需要開著的電器用品，同時是家中電費居高不下的元兇之一，雖然不能直接切斷電源，但是如果將冰箱保持在「7、8分滿」，形成良好的冷空氣循環，就能讓冰箱不用多耗電降溫，造成電力浪費。

除了確保冰箱維持7、8分滿的狀態，還可以檢查冰箱的背面、左右兩側有沒有保留10公分以上的通風散熱空間，甚至可以將需要放入冰箱的熱食都先放涼，提高運轉效率降低耗電量。

▲冰箱裝7、8分滿最省電。（ 圖／台灣電力公司）

2. 熱水瓶較耗電，改用快煮鍋+保溫瓶更省電

用「吃電小怪獸」這個名稱來形容電熱水瓶再貼切不過，夏天天氣熱，喝熱水的頻率降低，不需要讓熱水瓶長時間保溫待命增加電費，其實可以改換成快煮壺或是保溫瓶待替，要喝的時候再煮可以了。

3. 冷氣室外機需要有足夠寬敞的空間散熱

不只放置冰箱的位置需要寬敞通風，分離式冷氣室外機也一樣要留意，因為冷氣是藉由冷媒循環，汽化時會吸熱幫助室內降溫，最後經由壓縮機冷媒液化而釋放出熱來，將室內的熱量帶至室外。所以當室外機的散熱空間不足時，會使室外機無法正常散熱，熱氣排不出去、冷風也吹不出來，不只影響冷房效果也非常耗電。

▲冷氣室外機和冰箱的位置一樣都需要寬敞通風。（ 圖／台灣電力公司）

4. 夜晚舒眠功能+電扇

你知道冷氣舒眠功能嗎？睡前開冷氣忘了調高1至2度，或是忘了開啟自動模式，有時候半夜會因此被冷醒，導致睡眠中斷、休息不好，這時其實可以按下「舒眠功能」來解決這個問題，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，而冷氣的舒眠功能會在入睡後，將溫度逐漸往上調1至2度，達到省電的效果也更好眠。

如果家中冷氣沒有舒眠功能，其實可以試試看睡前將變頻冷氣設定溫度調高，搭配電風扇，或是鋪上涼蓆設定「冷氣定時功能」搭配電風扇，也能擁有相同效果。

5. 白天出門拉上窗簾，降低夜晚悶熱感

傍晚回家時太陽都下山了，卻感覺房間還是非常熱，原因在於家中的衣服、家具、地板經過太陽曝曬，吸收了「熱輻射」的原因所導致，一整天下來室內溫度提升不少非常悶熱。其實要解決這個問題，只需要在白天出門前將窗簾拉上就可以了，台電也建議選擇遮光率90％以上的效果會更好。

▲隨手拉窗簾降低夜晚悶熱感。（ 圖／台灣電力公司）

6. 縮小空間範圍，吹冷氣更省電

家中的客廳開著冷氣，但冷氣卻往沒人在的廚房飄去，導致冷房效果降低，要如何改善這個問題呢？善用活動拉門或布簾是一個不錯的選擇，當全家人在客廳吹冷氣時，將空間進行區隔來改善冷氣流失到其他沒人的區域，就能提高冷氣的冷房效率。因為如果空間大但冷氣不夠大，冷氣的冷氣能力（kW）不足，反而會讓壓縮機一直運轉更耗電。

7. 定期清洗冷氣濾網

台電建議冷氣濾網2至3週就需要清洗一次，長期下來一年能省下215元，透過定期清洗來避免濾網累積太多灰塵，不只能提升冷房效果，最重要的是能保證冷氣的空氣循環品質。

▲定期清潔冷氣濾網年省215元。（ 圖／台灣電力公司）

8. 開冷氣，隨手關門

雖然這件事大家都知道了，但是千萬不要小瞧隨手關門省下的電費喔！

＞把窗戶關好、進出隨手關門

＞溫度設定為26度至28度加上電風扇就很舒適

＞溫度每調高1度，可省空調電力6%

9. 省水省電，少量衣物用手洗

洗衣服會分開洗還是一起洗？洗衣機的用水量、洗衣時長會跟著衣服量來調整嗎？台電提供了以下建議。

> 衣物少用手洗，累積7、8分滿的量再用洗衣機洗，省水也省電

> 根據衣物髒汙程度、布料種類、質地薄軟選擇適當洗衣模式，必要時分開洗滌，縮短每次洗衣機運轉時間

> 脫水控制在3分鐘內，尼龍化纖衣物脫水約1分鐘即可

> 新型洗衣機浸泡功能可先讓洗滌劑與衣物汙垢起作用，能洗得更乾淨：若無浸泡功能，可在進水後暫停，讓衣物浸泡20分鐘，再開始洗衣行程

> 建議至少每半年使用專用水槽洗劑清洗洗衣機內槽

> 選購有節能標章的洗衣機較省電

▲根據衣物髒汙程度、布料種類調節洗衣機功能。（示意圖／取自Pixabay）

10. 更換LED燈泡，減少熱源也省電

冷氣想要省電，可以從減少室內熱源下手，熱源一旦增加，除了冷氣提高負荷，也會覺得不夠涼快，調低冷氣溫度浪費電力。其實如果將室內燈泡換成LED燈，除了省電外，LED燈泡溫度也較低，能夠有效降低室內的熱源溫度。