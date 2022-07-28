焊軌車出軌「估上午10時完成搶修」　台鐵：誤點45分可退費

▲台鐵焊軌車出軌，影響南部列車出現延誤。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(7/28)凌晨3時驚傳一輛工務焊軌車出軌，台鐵新左營到高雄間單線雙向運轉待搶修，列車延誤影響通勤族，台鐵預計上午10時完成搶修，截至上午7時已影響3列車延誤，590人受影響，台鐵公開致歉並表示，列車延誤超過45分鐘將可退費或兌換同級區間乘車一次。

台鐵局表示，高雄工務段今晨3：00於新左營=高雄間東正線K402+500處施工，焊軌機進行焊軌工程，發生焊軌機2軸出軌事故，目前以西正線單線雙向通行，搶修車9002次05：23自潮州站開出，馳往現場進行搶修作業，預計上午10：00復軌完成搶修，事故原因已由運安處啟動調查。

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▲▼焊軌車出軌，台鐵搶修復軌中。（圖／台鐵提供）

根據台鐵統計，截至上午07:00止，焊軌車出軌事故影響列車延誤共計3列次累積誤點38分，旅客590人受到影響。

台鐵表示，列車延誤造成旅客不便，台鐵局謹致歉忱。對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限壹日。