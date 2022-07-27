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接班跨越軌道！貨物列車剎車不及撞上自家司機員　送醫不治死亡

▲▼台鐵死傷事故。（圖／記者游芳男翻攝）

▲台鐵死傷事故。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵驚傳貨物列車撞死自家司機員！台鐵今晚間8時半，傳出一名要接班開貨物列車的司機員跨越軌道準備接車，未料另一輛貨物列車進站，因夜色昏暗，列車來不及剎車，軌道上接班司機員慘遭撞上，送醫不治死亡。

台鐵晚間8時30分左右傳出一列7556次貨物列車行駛進入宜蘭站時，撞上另一名在軌道上準備接班7557次貨物列車的司機員，宜蘭=四城間一度西線單線行車。

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據悉，該名接班司機員人接駛7557次貨物列車停靠第四股道，因第四股道沒有月台，該名司機員得從第三股道橫越到第四股道，未料卻遭疾駛而來的7556次貨物列車撞上。

由於當時7556次貨物列車是依照號誌行駛，夜色昏暗導致看到軌道上有人時已來不及剎車，台鐵透露，該名司機員送醫不治死亡。

台鐵局補充表示，7月26日20:30貨物列車7556次於宜蘭站北OS區間進站時撞及7557次接班司機員，事後立即通知救護單位及路警，該被撞司機員由車下救出已無生命徵狀，目前現場已交由路警蒐證中，晚間21:27分二結=宜蘭=四城間路線恢復雙線行車。

台鐵表示，客車都會停靠在有月台的股道，但貨物列車停靠股道不見得有月台，未來將評估和檢討交接班安全機制。

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跨越台鐵軌道！貨物列車剎車不及撞上司機員　他送醫不治死亡

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