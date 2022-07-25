快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

▲111年5-6月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

對獎了！111年5、6月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「46438476」、200萬元特獎號碼則是「54769852」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票元，幸運兒只花15元就中千萬。

▲全家中獎發票明細一次看。（圖／業者提供）

全家本期中獎發票開出1組特別獎1000萬元，消費者在直學店購買巧克力捲，僅花費15元就幸運中大獎，頭獎20萬元則開出3組，分別在中壢海華店、新竹力積一店、台中北新店，消費者只花10元購買自由時報中獎，還有民眾分別花16元買2顆茶葉蛋，以及買「匠土司」家庭號系列「醇乳香土司」、FamilyMart Collection古早味紅茶共花費103元就幸運對中頭獎。

另，雲端發票專屬百萬元獎部分共開出3組，分別位於板橋東站店、新店公宅店及新營國道南店，其中，有消費者僅花費28元購買經典總匯三明治就獲得百萬大獎，十分幸運。

▲111年5-6月發票中獎獎號一次看。（圖／ETtoday製作）

另，截至7月22日止3-4月統一發票千萬特別獎還有3張未兌領，分別是台北市復興南路徐杯杯粉圓仙草花125元買飲料、Google Play花990元買應用程式、新北市淡水區八勢一街挪威森林Motel花980元住宿；200萬元特獎則僅剩1張尚未兌領，雲端發票專屬100萬獎也還有14張未兌領，財政部表示，3-4月期統一發票領獎期限為6月6日至9月5日，提醒中獎民眾盡快兌獎。