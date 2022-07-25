　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

▲▼111年5-6月發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲111年5-6月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

對獎了！111年5、6月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「46438476」、200萬元特獎號碼則是「54769852」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票元，幸運兒只花15元就中千萬。

▲▼111年5-6月發票開獎。（圖／全家提供）

▲全家中獎發票明細一次看。（圖／業者提供）

全家本期中獎發票開出1組特別獎1000萬元，消費者在直學店購買巧克力捲，僅花費15元就幸運中大獎，頭獎20萬元則開出3組，分別在中壢海華店、新竹力積一店、台中北新店，消費者只花10元購買自由時報中獎，還有民眾分別花16元買2顆茶葉蛋，以及買「匠土司」家庭號系列「醇乳香土司」、FamilyMart Collection古早味紅茶共花費103元就幸運對中頭獎。

另，雲端發票專屬百萬元獎部分共開出3組，分別位於板橋東站店、新店公宅店及新營國道南店，其中，有消費者僅花費28元購買經典總匯三明治就獲得百萬大獎，十分幸運。

▲5-6月發票。（圖／ETtoday製作）

▲111年5-6月發票中獎獎號一次看。（圖／ETtoday製作）

另，截至7月22日止3-4月統一發票千萬特別獎還有3張未兌領，分別是台北市復興南路徐杯杯粉圓仙草花125元買飲料、Google Play花990元買應用程式、新北市淡水區八勢一街挪威森林Motel花980元住宿；200萬元特獎則僅剩1張尚未兌領，雲端發票專屬100萬獎也還有14張未兌領，財政部表示，3-4月期統一發票領獎期限為6月6日至9月5日，提醒中獎民眾盡快兌獎。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
林志穎「還有些問題」ICU觀察中！　院長最新回應
快訊／全家開出1張千萬發票！　中獎4消費門市曝光
快訊／安倍妻出車禍！　高速公路遭追撞
他爆新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億
一週四次被榨乾？小班蜜月途中「累到睡翻」　珍妮佛吻醒他繼續來
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
順澤宮神帽7度發威！　伊登再奪冠：比賽沒戴就輸

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬特別獎發票！買吐司就變富翁　消費門市曝光

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

【廣編】業界首創！My egg提蛋加盟店進軍台中向上市場

中元節免忙了！超商攜手4大宮廟推「代客普渡」　還有超澎湃普渡箱

只有1個月！速食店「買飯送比薩」平日限定吃

牛排、海鮮都有！「浪漫情人節大餐」外送點得到　加碼收限時優惠

「阿嬤幫超渡」擋泥板太Q！超商最新集點來了　還有療癒搥背棒

經典黑牌夏天John喝？爽加「酸梅、小熊軟糖、水果軟糖」Angelina、小吳表示很可以

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／全聯開出千萬特別獎發票！買吐司就變富翁　消費門市曝光

鳳梨+蘋果很可以！超商最新「茶飲系列」來了　連3天第2杯7折喝

【廣編】業界首創！My egg提蛋加盟店進軍台中向上市場

中元節免忙了！超商攜手4大宮廟推「代客普渡」　還有超澎湃普渡箱

只有1個月！速食店「買飯送比薩」平日限定吃

牛排、海鮮都有！「浪漫情人節大餐」外送點得到　加碼收限時優惠

「阿嬤幫超渡」擋泥板太Q！超商最新集點來了　還有療癒搥背棒

經典黑牌夏天John喝？爽加「酸梅、小熊軟糖、水果軟糖」Angelina、小吳表示很可以

日幣狂貶卻花不到？他教1招訂日貨　電鍋直送台灣「省6千變半價」

遭瘋邦怒斥小丑　羅伯斯戴上「小丑鼻」回應

房子越住越窮？簡易5招化解「爛風水」　不用搬家重新裝修

林志穎「還有些問題」ICU觀察中！傳明後天手術　院長回應曝

主管幫介紹對象！女生狂問「1件事」　他爆氣嗆：吃相難看

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

「水行俠」傑森摩莫亞爆車禍！重機鬼切被撞飛　駕駛摔落擋風玻璃

黃金鼠逃家鑽進寶特瓶「卡住了」　飼主傻眼只好「剪瓶救」

馬斯克反擊「睡了好友妻」　加碼自爆：很久沒啪啪了！

平常都爸爸接送...國一女暑輔首次搭車返家遭輾斃！母哭喊快起來

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

快訊／全家最新發票中獎名單快看

注意！Uber Eats「4時段」暫停外送

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

速食店「買飯送比薩」平日限定吃

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

寶島眼鏡「哈利波特系列鏡框」閃電、金探子全入鏡

不用忙了！超商攜4大宮廟推代客普渡

超商鳳梨蘋果茶連3天第2杯7折喝

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

經典黑牌夏天John喝！加「酸梅、小熊軟糖」很可以？

更多熱門

相關新聞

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐

發票小確幸又來啦！本期（5-6月）統一發票千萬特別獎號碼是「46438476」，趕快拿起手上的發票，看看自己是不是幸運兒！另外，上期統一發票還有千萬特別獎3張、200萬元特獎1張未兌領，提醒大家可別和財神爺錯過了。

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

超商最新「阿嬤法寶」最新集點來了

是你上摩鐵嗎　統一發票3張千萬大獎沒人領

是你上摩鐵嗎　統一發票3張千萬大獎沒人領

上摩鐵中千萬沒人來拿！　3到4月發票千萬獎還有3張未領

上摩鐵中千萬沒人來拿！　3到4月發票千萬獎還有3張未領

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

關鍵字：

全家發票統一發票名單

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面