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只有1個月！速食店「買飯送比薩」平日限定吃

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

上班族、小資族的小確幸又來了！人氣比薩品牌「必勝客」推出個人限定超殺優惠，即日起至8月28日平日限定「吃紙包飯送個人比薩1個」，現省85元，提醒須使用APP訂餐才可享優惠；另，頂呱呱至8月26前也有最新「電子優惠券」，強勢推出「7大品項均一價48元吃」及「99元小套餐」共2大好康，把握機會吃。

必勝客推出最新限時優惠，即日起至8月29日平日限定（周一至周五、國定假日除外）爽吃「買1送1」，只要透過「PK雙饗卡」APP下擔任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇。

▲▼頂呱呱最新優惠。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲頂呱呱最新電子優惠券。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

另，頂呱呱即日起至8月26日也祭出最新「電子優惠券」，一共有「2大優惠」，其中，「7大品項均一價48元吃」是以周周推出1品項優惠為主，依序為地瓜薯條、甜甜包2份、辣味炸雞、脖子200g、大杯紅茶雪泥、原味炸雞及呱呱包，最高下殺6折，幫速食控省一波荷包。

而「99元點心組」則是用99元就能吃到小套餐，像是有原味炸雞+地瓜薯條+飲品1杯、阿勇雞塊+呱呱包+飲品1杯等共4種組合選擇，期間只要於門市出示電子優惠券就能享優惠。

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