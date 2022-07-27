不滿媽一直要錢「菜刀猛插母背」　冷血女兒還錄影...罵完才報案

▲不滿被母親長期要錢，女子怒拿菜刀整把刺入媽媽背部「還拿手機錄影罵完」才報案。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名吳姓女子與母親長期感情不睦，且常因被吳母要錢而發生爭執，今年5月2人又起口角，吳女一氣之下竟拿著18.5公分長的菜刀往母親背部砍下，菜刀幾乎插入母親身體。吳母倒臥血泊後，吳女不但沒報警救人，還開手機錄影數落母親，之後才打電話報警自首，但時間一拖過了搶救時機，吳母因出血過多到院前死亡，檢方調查後依殺害直系尊親屬罪將吳女提起公訴。

起訴書中指出，34歲吳女和母親住在台中市西屯區，兩人常因為金錢問題發生爭執，今年5月29日傍晚吳女準備出門時碰巧遇到吳母返家，吳母又伸手向女兒要錢，吳女以身上沒有現金為由拒絕，雙方因此起爭執。吳女一氣之下跑到廚房拿了一把長18.5公分、寬3.3公分的菜刀往母親背部刺入，整個刀刃幾乎插進吳母身體，造成吳母左胸腔、左上肺葉被刺穿，肺動脈也遭切斷，大量失血倒臥血泊中。

▲警方獲報後到場蒐證，起出兇刀。（圖／記者白珈陽攝，下同）



吳女行兇後第一時間不但沒有報警救人，反而用手機對著重傷的母親錄影，並在影片中數落母親伸手要錢及對家人不聞不問等憤恨後，才打電話向119、110報案，告訴警方自己殺了母親，但等到救護人員趕到現場將吳母送醫，吳母已失血過多，到院前死亡。吳女也當場承認殺了母親。

起訴書中提到，吳女辯稱自己患有思覺失調症，沒有辦法控制行為，但檢察官認為，吳女在犯案後能自行錄影並明確說出犯罪動機，可以證明其無任何因精神障礙導致辨識能力降低，遂依殺害直系血親尊親屬罪將吳女起訴，並建請加重其刑二分之一；至於吳女犯案後打電話自首，則請法官審酌是否減輕其刑。