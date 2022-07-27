全國第二波掃黑逮450人　竹聯仁堂明仁會、統促黨列打擊重點



▲徐國勇27日上午赴刑事局視察檢警掃黑成果，圖為天道盟不倒會鄭姓幹部遭警方逮捕畫面。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

為淨化年地方大選選前治安，內政部警政署聯合台灣高檢署、全國各地檢察署從7月11日到24日起實施為期兩周的第二波「全國同步掃黑行動專案」。內政部長徐國勇27日上午到刑事局視察檢警執行成果，徐點名黑幫動機「有暴利就有暴力」。

徐國勇致詞指出：本次掃黑專案將包含近日活動頻繁的竹聯幫仁堂明仁會、統促黨列為重點打擊對象， 檢警共查獲68個犯罪組織、幫派犯嫌450人；其中包含詐騙民眾至柬埔寨打工、宜蘭幫派活動、及竹聯幫成員幫派隱身統促黨教唆未成年幫眾開槍、苗栗掩埋場黑衣人衝突案等，檢警迅速行動，有效打擊黑幫氣焰。



▲天道盟不倒會在新北市三鶯地區當街擄人，氣焰囂張。

針對近來囂張的竹聯幫明仁會與統促黨地區黨部，刑事局整合中央地方警力，同步於雙北、基隆、宜蘭地區，強力查緝到案5名治平目標、犯嫌46人，其中包含吳姓副會長等重要幹部；另針對依附在統促黨的竹聯幫成員，警方在全台各地蒐證、總計整合查緝7案，逮捕孫姓主嫌幕後教唆未成年人幫眾、槍擊新北市中永和地區茶行、當鋪等犯罪行為。

刑事局指出：黑幫是社會亂源，包含暴力討債，收取人頭帳戶、誘騙海外打工案件，均對台灣人民危害尤甚。本次掃黑結合「肅槍」與「地下錢莊」掃蕩專案，動員警力8705人，檢肅68名治平目標、逮捕成員382人，合計到案450人，並掃蕩幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計1848處、掃蕩地下錢莊213件、犯嫌370人，共查扣幫派不法獲利約1270萬元。



▲徐國勇27日上午赴刑事局視察檢警掃黑成果。

徐國勇受訪時指出：台中市大里槍擊案兇嫌已被鎖定正在抓捕（記者會結束前台中市警方已逮捕歸案），他責成警方逮捕犯嫌後釐清案情，定要追查擁槍自重不法分子造成傷亡情節、有無幫派背景，向上溯源擴大偵辦。

刑事局則表示：避免近期槍擊事件引發後續模仿效應，目前通令全國各警察機關掃黑肅槍行動已查緝各式槍械120枝、破獲改造工廠4處，並持續執行中，

全台警方執行破獲幫派犯罪組織，重大成果摘要如下：刑事局偵四大隊與台北、新北市警方共同偵破竹聯幫仁堂明仁會吳姓副會長（30歲）招募成員等10人成立暴力討債集團，查扣寫有「明仁」藏頭詩水墨畫1幅等證物。

刑事局偵二大隊破獲統促黨及中華安樂之友會王姓會長（45歲）、與統促黨關係密切的彰化角頭黃姓（34歲）招募成員名義成立暴力犯罪集團，期間黃姓角頭曾教唆15歲的少年槍手到新北市某當鋪開槍，少年槍手落網辯稱是要用槍打小鳥測試性能，並無傷人之意。行動查扣中華安樂之友會會長名片、中華統一促進黨黨證、帽子及作案聯絡用手機等證物。

新北市刑大偵七隊會同桃園市警局，破獲天道盟不倒會幹部鄭男（58歲）涉嫌招募成員等6人成立暴力討債集團，查扣鎮暴槍2把、不倒集團聘書、徽章、背心、枕頭、刀械1把、伸縮棍1支、本票、借據等證物。

台北市警局逮捕天道盟聯正會核心幹部劉嫌（42歲），涉及招募成員8人成立詐欺集團，警方行動查扣BMW自小客車1台、BENZ自小客車1台及贓款169萬餘元等贓證物。

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