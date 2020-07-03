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嘉義市警局新任副局長布達　暨卸、新任分局長交接典禮

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▲嘉義市政府警察局新任副局長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局3日舉行新任副局長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮，由嘉義市長黃敏惠親自蒞臨主持，地方民意代表及仕紳、警察局長張樹德暨全體同仁與會觀禮，場面簡單隆重。

市長黃敏惠表示，一個城市的安全與美好，需要有最好的治安、交通與服務，感謝警察局張局長領導之下屢創佳績，恭賀副局長蕭興南榮陞內政部警政署警監督察、分局長蘇玉坪榮陞澎湖縣政府警察局督察長、分局長陳宏賓榮調新竹市警察局第一分局分局長，感謝他們過去對本市治安、交通及為民服務的付出與卓越表現，使市民有更安全與優質的生活空間。

▲嘉義市政府警察局新任副局長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲交接印信 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠期勉新任副局長蔡培崑、分局長張文川、分局長廖志明接任後發揮所長，秉持積極勤勉心態勇於任事，整合行政資源並發揮團隊精神，運用現代化科技力量，讓治安、交通更好，服務更有口碑，攜手合作守護市民生命及財產，視市民的小事為警察的大事，與各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊，在既有良好基礎下共同拚經濟，讓大家以嘉義市為榮。

▲嘉義市政府警察局新任副局長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新任分局長宣誓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新任副局長蔡培崑，中央警察大學56期交通系畢業，曾任桃園市政府警察局人事室主任、桃園市政府警察局秘書室主任及連江縣警察局副局長；新任第一分局分局長張文川，中央警察大學60期行政系畢業，曾任澎湖縣政府警察局白沙分局、屏東縣政府警察局內埔分局及苗栗縣警察局竹南分局分局長；新任第二分局分局長廖志明，中央警察大學54期行政系畢業，曾任南投縣政府警察局集集分局、雲林縣警察局北港分局及彰化縣警察局鹿港分局分局長。

▲嘉義市政府警察局新任副局長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新任官合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市警局表示，奉內政部2020年7月1日台內人字第1090321548號令及內政部警政署109年6月30日警署人字第1090102471號令，本局重要職務調整異動如下：
（一）副局長蕭興南調陞內政部警政署警監督察，遺缺由連江縣警察局副局長蔡培崑接任。
（二）第一分局分局長蘇玉坪調陞澎湖縣政府警察局督察長，遺缺由苗栗縣警察局竹南分局分局長張文川接任。
（三）第二分局分局長陳宏賓調任新竹市警察局第一分局分局長，遺缺由彰化縣警察局鹿港分局分局長廖志明接任。

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