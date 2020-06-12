電影《門徒》真實版！毒梟狂斷點　警父子檔查獲市值5千萬毒品

▲嘉義縣市警方聯手查獲精品包裝毒咖啡。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市警方日前聯手查獲大量高達11萬包毒品咖啡包，毛重共1,100公斤，另外8公斤的一粒眠毒品，市價超過新台幣5,000萬元，查獲數量為全國歷年最大宗。當中任職嘉義縣警局刑警大隊偵查第三隊隊長蘇俊冠，及嘉義市政府警察局第一分局偵查隊偵查佐蘇柏源，父子聯手跨縣市合作與狡徒鬥智，隨時機動埋伏出擊，掌控歹徒行蹤，更是偵破該案的關鍵。警政署長陳家欽與嘉義縣縣長翁章梁及嘉義縣市警局局長廖宗山、張樹德出席共同慰勞有功人員。

▲警方查獲8公斤一粒眠。（圖／記者翁伊森攝）



該案製毒集團犯嫌以精品圖樣包裝(仿名牌寶格麗花紋)、水果口味(草莓、芒果)等作為包裝噱頭，吸引青少年購買牟取暴利，過程中更為規避警方查緝，犯嫌將毒品咖啡包製造、分裝及交易過程分工細密，設下多處斷點致警方查緝難度增加。

▲鑑識人員說明查獲製毒器具。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣警方於是報請臺灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，聯合嘉義市政府警察局、刑事警察局偵查第三大隊成立專案小組，連日埋伏、跟監，於6月2日在新北市板橋區拘提賴姓主嫌到案，並至其嘉義市、嘉義縣鹿草鄉及民雄鄉等3處租屋處搜索，查扣大量毒品、大型分裝機器等證物。

賴嫌坦承犯案，卻對其他共犯下落堅不吐實，專案小組再接再厲以科學方法採集現場跡證，讓張、溫兩共犯現身，於6月5日一舉查獲，將賴嫌3人移送嘉義地檢署偵辦，經嘉義地方法院裁定羈押禁見，嘉義縣市警方成功攔阻大批毒品流入市面及校園。

▲查獲一千箱內裝有11萬包毒咖啡。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，此次縣市聯合查獲的毒品咖啡包以精品方式包裝吸引年青人目光，所幸在縣市警方聯手下突破製毒集團所設下的斷點，長期跟監佈線得以將犯嫌擒獲。呼籲犯嫌不要挑釁警方，以警方科學辦案及快速辦案的態度，縣市合作共同打擊犯罪。

陳家欽表示，此次查獲毒品工廠為一大突破，未來警政署將與縣市警察局將持續緝毒，斬斷毒品來源避免禍害年青人。

過程中，嘉義縣刑警大隊偵查第三隊隊長蘇俊冠，及嘉義市政府警察局第一分局偵查隊偵查佐蘇柏源兩人雖分屬不同單位，卻在辦案過程中情報及資源無私分享，順利瓦解毒品集團，也讓縣市合作寫下成功篇章。

▲嘉義縣刑警大隊偵查第三隊隊長蘇俊冠(圖中)，及嘉義市政府警察局第一分局偵查隊偵查佐蘇柏源(圖右)。（圖／記者翁伊森攝）

蘇俊冠表示，自己兒子三歲耳濡目染長大投考警專當上偵查佐，對於父子檔聯手破案相當開心。但提到集團狡猾在於工廠、或毒品集合點每十至二十天就流竄並挑縣市交界處，也因父子倆分別任職於縣市警局，才得以掌握相關資訊偵破此案。

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