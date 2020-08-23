嘉市青春專案成果發表暨預防犯罪宣導　街舞跆拳道熱力放送

▲嘉市警察局青春專案系列活動成果發表暨預防犯罪宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為預防青少年暑假期間涉足不當場所、或流連網咖衍生偏差行為，舉辦暑期保護少年「充電一夏」相關系列活動，規劃多項有益少年身心健康之藝文、體能、技藝課程，藉以開發少年潛能、培養才藝、鍛練體魄，並舉辦｢暑期保護青少年-青春專案」系列活動｢全齡共享、世代宜居成果發表會」暨實施網路直播擴大預防犯罪宣導，現場許多大小朋友使出渾身解數，展現所學成果。

▲警察局青春專案系列活動成果發表暨預防犯罪宣導跆拳道表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，看到這麼精彩又豐碩的青春專案成果展令人非常感動，感謝各局處的配合，以及老師的指導、家長的協助，更感謝小朋友用心學習，我們這邊的活動報名都是秒殺的，今年也增加網路報名的方式，希望大家能夠到警察局，發現警察並不是很兇的警察伯伯，而是最能親近的警察哥哥、警察姐姐，小朋友們也穿上了制服成為萌警，也希望寓教於樂，培養孩子們反毒、拒毒等正確的觀念。





警察局局長張樹德表示，新興毒品流入校園及青少年藥物濫用為社會各界最關心的重要治安議題之一，也是政府反毒工作重點。警察局秉持「除惡務盡」原則，共同確保青少年暑假期間活動空間與安全，防制青少年被害情事發生，同時運用內政部警政署配置警察局專任警力，共同攜手反毒，藉由今日｢全齡共享、世代宜居成果發表會」，將｢拒毒、反毒」最大訴求傳達給每位家長，多關心孩子的生活作息，共創全齡共享、世代宜居健康嘉園。

警察局青春專案系列活動成果發表會在公益彩劵盈餘分配基金支持下，分別以動態、靜態方式展現成果，動態活動計有｢舞動青春研習營」、｢武動青春研習營」、｢桌球研習營」；靜態活動計有｢素描繪畫班」、｢美勞DIY」、｢手腳並用趣味多—黏土手作營」、｢桌遊研習營」等，並透過有趣的遊戲，對小朋友進行反毒與預防犯罪宣導。