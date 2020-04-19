嘉市外事警察助居家檢疫　外籍人士深感窩心

▲嘉市一分局外事警察洪銘駿(圖左) 、巡官王崑霖(圖右)是外籍人士居家檢疫最暖心的關懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市從過年以來至今計有42位外籍人士來台並且需要居家檢疫14天。「外事警察」扮演在外籍人士在台灣的居家檢疫協助者，他們跨越了語言的隔閡，協助外籍人士完成居家檢疫，保護外國人的健康也守護了嘉園的防疫安全。

警察局外事科長呂明修表示，嘉市警總計有4位同仁負責外籍人士居家檢疫業務，由局本部外事科負責分派案件、彙整協調，一分局1位、二分局2位外事警察實際負責居家檢疫關懷，從面對面確認外籍人士入境居檢住所開始，之後連續14天以視訊或者電話關懷外籍人士的居家檢疫與身體狀況。

呂明修科長說，在最高峰時、單天最高有32位外籍居家檢疫者需要關懷，分攤下來分局外事警察一人至少需要關懷照顧10到11位的外籍人士，工作量非常大。一分局外事警察洪銘駿說，最高峰那天不僅要跑居檢現場、更要電話關懷，幾乎是電話不離手，腦袋裡想的都是外籍人士居家檢疫的事情。

被問到外國人居家檢疫的狀況，外事警察洪銘駿表示，也許是因為疫情全球延燒，同時在入境時機場檢疫也有做到很好的訊息告知，因此外籍人士對於需要居家檢疫14天，其實都很了解，配合度也頗高。他觀察，來嘉的外國人其實頗能接受戴口罩，「戴好戴滿」一起防疫很重要。

▲精通越南語的洪銘駿 用越南話關懷居檢人是否有量體溫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了英語之外，洪銘駿也精通越南語，對於為數不少的依親或者移工來台的越南人，洪銘駿以越南語問候與關懷讓越南兄弟姊妹備感溫暖。洪銘駿說，越南人多敬稱他人為「哥、姊」，因此對於比較年長的越南女性，洪會稱呼她為姐姐，讓對方很感動。

外事科巡官王崑霖說，共同防疫的前提之下，市警局提供完整的防護設備。例如第一次確認外籍人士居家檢疫地點時，同仁們均會穿著面罩、口罩與手套，並且配戴警察名牌，保護自身也保護居檢者安全。王崑霖也說，同仁一般都是穿便服前往，怕穿著正式警察制服，反而讓周圍鄰居恐慌。面罩、手套等防護裝備，則會低調地在門口穿戴整齊，居檢者看到外事警察前來，會覺得很安心。王崑霖說，那種感覺可能來自「人在國外、也有被保護與被注意」，疫情當前有人守護真的很安心。

外事科巡官王崑霖說，除了居家檢疫的個人健康管理之外，外事警察更是外籍人士首先諮詢的對象，例如生活類的送餐與垃圾丟棄，防疫類的居家檢疫包等。同時也幫忙不少外籍人士轉介到市府社會處，協助他們請領居家檢疫14天、每天1000元共1萬4千元的防疫補償金。

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