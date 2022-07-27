選戰議題被歪樓　林錫耀信心喊話「不要被分化」：風波很快就過去

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選舉腳步接近，近來民進黨桃園市長參選人林智堅接連捲入論文、球場風波，負面新聞不斷。對此，民進黨秘書長林錫耀27日在中常會表示，選舉時負面操作效果比較好，且很多議題會被歪樓，黨內不要被分化；林也提醒，論文、新竹棒球場的問題，黨內提出來的證據與時間序都很有力，內部如果有信心穩住，相信這個風波可以很快過去。

民進黨27日舉行例行中常會。據轉述，秘書長林錫耀在會中表示，民進黨已經提名了18位縣市長參選人，其中，雙北參選人非常受到各界關注，「支持者也都振奮，有帶動選舉氣氛」。

而近來選舉攻防激烈，林錫耀也說，選舉的時候，負面操作效果還是會比較好，「有時候被潑到髒水，用一缸水也很難洗乾淨。」

林錫耀說，民進黨是執政黨，在這樣的結構下要提醒大家，選戰來來回回，很多議題都會被外界歪樓，「但民進黨不要掉入對方的邏輯、陷阱，人家設定甚麼就自己跳進去，全黨不要被分化」。

林錫耀也說，不管是林智堅論文還是新竹棒球場的問題，黨內所提出來的證據與時間序都很有力，民進黨應該要非常有自信，內部如果有信心穩住，相信這個風波可以很快過去。