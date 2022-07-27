女遭恐怖前任囚禁性侵6天　鄰居意外撿到「求救紙條」警破門救人

La policía libera a una joven tras seis días retenida en un piso de O Porriño en donde fue violada en repetidas ocasioneshttps://t.co/Nrp0vpWsVS — elDiario.es (@eldiarioes) July 27, 2022

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名女子被人囚禁性侵長達6天，她趁著惡徒不注意時偷偷把求救紙條扔到窗外，結果幸運被鄰居發現報案。警方立即前往現場，當時惡徒還在家中睡覺，緊急破門而入將人平安救出。

事件25日發生在朋提威德拉(Pontevedra)奧波里尼奧市(O Porriño)，警方表示，當天上午6時35分接到報案，一名民眾意外發現受害者從窗戶扔出來的2張手寫紙條，裡面描述她遭人囚禁在房子中，並附上歹徒相關身分資訊與地址。

警方上午7時左右立即前往現場，受害女子告訴警方，歹徒正在睡覺，對方如果發現警察來了就會殺她滅口，員警立即破門而入，成功將26歲男子MFR逮捕。

消息人士透露，受害者與MFR之前曾交往過，受害者19日為了拿回欠款才會前去MFR家中，結果慘遭綁架，獲救時身上滿是瘀傷，已送醫接受治療，目前MFR被控非法拘留、傷害、性侵等罪關押中，若是罪成將面臨15至20年刑期。

▼被囚禁女子只能丟紙條向外求救，幸運被鄰居發現。（圖／示意圖／達志影像）