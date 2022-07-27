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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹球場「政績變落漆」　高虹安：沈慧虹的行政能力被打上大問號

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對花費12億元重建的新竹市立棒糗場卻有層出不窮的瑕疵，民眾黨新竹市長參選人高虹安27日表示，她之前會勘時就羅列了缺失，並建議開幕賽延後，然而市府卻說這是選舉抹黑、毀掉市民的期待，讓她反擊，現在回頭看，是誰毀掉市民的期待。高虹安也認為，新竹棒球場爭議讓民進黨新竹市長參選人沈慧虹的行政能力、執行能力打上大問號，做出千瘡百孔棒球場，大家哪知道後面市政交給她，會做出什麼東西。

高虹安27日在廣播節目《千秋萬事》上表示，其實6月中到6月底間，包括她在內的委員都有接到對於新竹棒球場的陳情，很多球團內的人對於棒球場22日開打感到憂心，當時新聞也報導味全龍總教練葉君璋說，現在這球場是有安全疑慮，所以委員們才安排會勘棒球場，也請了專業選手、體育署一起參與，並條列缺失，希望新竹市府盡快改善，但她跟教練認為，這些缺失很難在短時間內改善，所以有建議開幕賽延後。

高虹安說，當時得到的答案是回去研議，但隔天市府說這是選舉抹黑的起手式、對新竹說三道四。高認為，一個市長的格局，是要能理解市民對市政的想法，應該當作善意提醒，如果提早面對、解決，甚至知道來不及，就不需要倉促開幕。

高虹安也提及新竹下水道普及率低於全國平均值21％，以及選區劃分的問題等，但對手卻會認為是抹黑、說三道四，甚至說「你抹煞了辛苦的基層公務員的苦心」。

高宏安強調，這是政策決策者的問題，如果大方向沒決定好，就是累死三軍；不要每次人家講你什麼，就說抹煞了辛苦的基層公務員的苦心，或者就這次棒球場議題，說是「毀掉市民對於棒球場的期待」，現在回頭看，是誰毀掉市民的期待。

談及新竹市長民調，高虹安表示，不管網路或電話民調，她都會參考，也會去看哪個區域比較弱，就趕快加強這部分的選民溝通，但現在還早，還無法蓋棺論定選舉結果，就像幾天前也不知道新竹市立棒球場的事情。

高虹安認為，這次新竹棒球場案讓沈慧虹的行政能力、執行能力打上大問號；案發前面民進黨或沈慧虹本人，都說是自己的政績，但22日開幕如此落漆，讓大家知道妳的行政能力不過爾爾，今天做出千瘡百孔棒球場，哪知道後面市政交給妳，會做出什麼東西。

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