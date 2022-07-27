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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營人士稱沒有撤換林智堅打算　「硬換才真會一屍三命」

▲▼新竹市長林智堅。（圖／記者陶本和攝）

▲前新竹市長林智堅。（圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文爭議，時任新竹市長期間負責的新竹棒球場改建也問題不斷，也傳出有「換堅」聲音，立委高嘉瑜更擔心北北基桃竹會「一屍五命」，對此，據媒體報導指出，綠營人士透露，黨中央力挺林智堅態度清楚，沒有撤換人選打算，若走到「換堅」這步，才真的會造成林智堅拉著桃園市長鄭文燦、新竹市長參選人沈慧虹一同陪葬，變成「一屍三命」。

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等；此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉、新竹市府也火速成立團隊改善，但仍難平各界罵聲。

而在論文案澄清記者會中，根據林智堅提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。而余正煌27日則發聲明，說明論文是自己撰寫完成。

據媒體報導指出，綠營人士透露，面對近來危機，民進黨定調了三大處理方向，針對論文案，戰場將重點聚焦在質疑審定委員會召集人蘇宏達未迴避的公正性；針對球場案，則要道歉再道歉，態度謙卑再謙卑，讓民眾感受到勇於面對錯誤的態度；最後則是搭配林智堅民調仍領先的消息，以穩定軍心。

對於新竹棒球場爭議、及對林智堅的民調衝擊，同黨原極力爭取參選市長的桃園在地前立委鄭寶清表示，民進黨選情傷到整個北部，「誰發包誰負責，這個應該很清楚」，並透露林智堅民調據了解已經落後國民黨的參選人張善政。

鄭寶清也透露，林智堅在這幾次問題後聲勢有往下掉的趨勢，甚至輸給張善政，而球場案對民進黨選情很傷，不只桃園，整個北部也受影響，還有可能外溢到中部。

而根據《菱傳媒》委託皮爾森數據所做最新民調，在目前桃園市長選戰中，林智堅仍以44.38%支持度領先藍營候選人張善政的37.27%、民眾黨候選人賴香伶的6.37%。

對於是否可能抽換人選，據媒體報導指出，黨內人士透露，「換堅」並不可行基於幾大理由。離投票日尚有段時間，當前的確面對點危機，但選情並未崩盤，還有時間扳回局面；再者，林智堅政治前途已經和鄭文燦、沈慧虹綁在一起，前者替林智堅背書，若貿然「換堅」，識人不明的責任勢必要扛下，後者是林智堅欽定接班人，和林連結更深，同樣牽動新竹市選情。

民進黨副秘書長林鶴明27日也表示，叫人退選這種事情，根本就是假議題，江湖中人沒什麼好抱怨的，承擔以對就是了，相信所有政治人物面對這樣的問題，能展現的態度與誠意，差不多也如同林智堅。

林鶴明直指，當年台北市長候選人連勝文和柯文哲選舉，不也互相叫來叫去，最後有人退選嗎？自然是沒有。他說，國民黨叫林智堅退選，就跟台北市長參選人蔣萬安被說躺平選一樣，都是選戰攻防。

林鶴明強調，選戰要說服的是支持者不是對手，林智堅兩次記者會都有提出「事證」，而不只是解釋而已，第一次提出指導老師的聲明文件，第二次提出他台大論文撰寫時間點的法院公證紀錄，這些白紙黑字的證據，是未來不管是學倫或法院都能拿出來的有效證據。

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