人生沒有如果！　天才少年變「瘸腿」二舅...影片感動千萬人

記者魏有德／綜合報導

大陸一支名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片25日上傳至B站後，不到24小時便吸引1000萬人次以上的觀看。作者衣戈猜想將自己二舅66年的經歷濃縮在在11分鐘的影片裡，獲得廣大迴響。「二舅」曾是村裡的天才少年，十幾歲時因為發燒，被村醫連打四針後成了殘疾，從此走路一瘸一拐，還被村裡人取了「歪子」的外號。

▲大陸「瘸腿」二舅的故事在網路上感動千萬人。（圖／翻攝中新網，下同）

《中新網》報導，二舅走起路來像一張拉不開的弓，永遠抬著左腳，靠著自學木工謀生，一生未婚，收養了一個女兒「寧寧」，目前獨自照顧生活不能自理的母親，還是村裡的「維修多面手」。

影片中，二舅左手倚著木頭拐杖，右手撐著木匠鋸，背著褪色破洞的舊包包，就這樣一瘸一拐地在村裡度過60年的光景。而這個乾瘦的背影透過衣戈的鏡頭，感動著收看影片的千萬人，也同步激勵著彼此。

衣戈在旁白裡提到，「如果不是那次發燒，如果沒有一天內打了4針，總是考全校第一的天才二舅，或許就考上了大學，擁有更多人生選擇。」但人生沒有如果，衣戈的二舅總是有辦法，他清楚地記得，二舅的口頭禪是，「這東西還用學嗎？」

二舅只花了三天時間便學會木匠活，不僅有木匠手藝，還會電工，是村裡的「能人」。二舅在影片裡提著米醋桶改造的工具箱，給老年人佔比達80%的村莊修延長線、收音機、燃氣灶、洗衣機……。

有大陸網友看完影片後表示，二舅就像存在於故事中，卻又重疊眾人的身影，似乎存在於每個人的身邊。也有人認為，二舅的一生，不過是千千萬萬普通人的寫照，底層、瑣碎、平凡，苦難與幸福交織，宛如影片版的《活著》，更容易觸及一般民眾心底最深層的一面。

不同於衣戈以往的作品，這部關於二舅的故事，衣戈沒有設定任何預期回報，妻子是他唯一的幫手，影片內容由手機記錄，不穩定的鏡頭和一個通宵的剪輯便成片，粗糙到令人質疑故事的真實性。衣戈則斬釘截鐵回應，「每一個字都是真實的，我甚至還刪改了一些更具有傳奇性的東西。」

至於影片中提到，二舅的殘疾證始終未核發下來，隨著影片爆紅引起的巨大效應，衣戈也簡單地回覆，「殘疾證辦下來了。」