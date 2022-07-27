菲律賓7.1強震超晃　430年古鐘樓一搖「大石狂掉」！遊客驚恐逃命

▲ 菲律賓發生7.1強震，班泰鐘樓有大石掉落。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓呂宋島阿布拉省27日上午發生規模7.1強震，包括首都馬尼拉在內，全國各地都有震感，所幸目前未傳出傷亡，但建築受損災情不斷。震央附近著名觀光景點一座擁有430年歷史的古鐘樓掉落石塊，現場遊客頓時驚慌逃竄。菲國國家地震局也警告，這場地震預計將伴隨強烈餘震。

與阿布拉省相鄰的南伊羅戈省受到地震影響嚴重，有民眾在首府美岸知名的班泰教堂（Bantay Church）目睹地震當下，歷史悠久的班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）上方有大石從前方及右方掉落，伴隨大量塵土，令下方階梯上的遊客嚇得驚恐逃命。這座鐘樓建於1591至1592年，距今已有約430年歷史，在西班牙統治時期作為瞭望台，以抵禦海盜入侵。

#EarthquakePH: Patients of Abra Provincial Hospital evacuated to tents & open spaces. Cops sent in to help move patients, set up tents -- police pic.twitter.com/aopJznVXmK — John Roson (@JohnMRoson) July 27, 2022

另根據《路透社》，在震央所在的阿布拉省，有醫院因地震部分倒塌，照片可見外牆出現巨大破洞，醫院人員及患者被迫疏散到戶外，所幸無人傷亡。該省小鎮拉甘吉朗（Lagangilang）官員則說明，「我們仍在經歷餘震，有接獲房屋損毀的通報，但到目前沒有人員傷亡」，由於電力系統偵測到危險後自動斷電，目前當地為停電狀態。

菲律賓國家地震局局長蘇利杜姆（Renato Solidum）說明，目前觀測重點為阿布拉省及附近省份，「這是一次大地震，我們預計會有強烈餘震。」

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