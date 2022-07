菲律賓7.1強震超晃　430年古鐘樓一搖「大石狂掉」！遊客驚恐逃命

▲ 菲律賓發生7.1強震,班泰鐘樓有大石掉落。(圖/翻攝自臉書)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓呂宋島阿布拉省27日上午發生規模7.1強震,包括首都馬尼拉在內,全國各地都有震感,所幸目前未傳出傷亡,但建築受損災情不斷。震央附近著名觀光景點一座擁有430年歷史的古鐘樓掉落石塊,現場遊客頓時驚慌逃竄。菲國國家地震局也警告,這場地震預計將伴隨強烈餘震。

與阿布拉省相鄰的南伊羅戈省受到地震影響嚴重,有民眾在首府美岸知名的班泰教堂(Bantay Church)目睹地震當下,歷史悠久的班泰鐘樓(Bantay Bell Tower)上方有大石從前方及右方掉落,伴隨大量塵土,令下方階梯上的遊客嚇得驚恐逃命。這座鐘樓建於1591至1592年,距今已有約430年歷史,在西班牙統治時期作為瞭望台,以抵禦海盜入侵。

#EarthquakePH: Patients of Abra Provincial Hospital evacuated to tents & open spaces. Cops sent in to help move patients, set up tents -- police pic.twitter.com/aopJznVXmK