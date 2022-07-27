蔣萬安宣布成立「台北隊特戰指揮所」　龍山寺送「全民萬安」字畫期許

▲龍山寺董事長黃書瑋贈送蔣萬安「全民萬安」字畫。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布競選團隊陣容後，今（27日）宣布成立「台北隊特戰指揮所」，納入黨內所有台北市議員參選人，並擔綱競選總部副總幹事；蔣萬安說，台北隊就是挺台北，發揮一加一大於二的戰力，大家團結一致，克敵制勝。

蔣萬安與國民黨主席朱立倫27日上午一同參拜萬華龍山寺，多位國民黨台北市議員參選人也現身，而龍山寺董事長黃書瑋送上「全民萬安」字畫給蔣。蔣萬安表示，謝謝董事長期許，他秉持龍山寺在疫情期間保佑在地鄉親平安、健康的精神跟理念，希望未來他帶領的台北市能給市民平安、健康。

蔣萬安說，之前就有來跟董事長拜會請益，本來是很早就要來拜會，但因為疫情延到今天。今天不僅來參拜，還來跟董監事請益，包括萬華疫情之後復甦、龍山寺街區歷史保存、整體都市規劃發展等。

對於被說是不夠強的母雞，蔣萬安今宣布成立「台北隊特戰指揮所」；蔣說明，該團隊正式把台北市國民黨所有議員參選人納入團隊，他們都是競選總部副總幹事，也將會結合團隊發言人力量，未來就市政、選戰議題做為發聲平台，台北隊就是挺台北，發揮一加一大於二的戰力，大家團結一智，克敵制勝。