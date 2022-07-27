立委收賄再爆案外案　國民黨團主任涉「促轉修法詐騙」40萬交保

記者游宗樺／台北報導

日前爆發多名立委集體收賄案，經台北地院一審後，涉案的5名立委遭重判，在案件告一段落時，檢調單位鴨子划水不斷追查，發現收賄案中的白手套郭克銘涉嫌在2016年至2019年間，假借可幫忙遊說民意代表幫忙修改《促轉條例》，替政治受難者及建商取得當年遭強徵的土地，涉嫌詐欺上百萬元。檢調26日兵分多路搜索，約談郭克銘、國民黨團主任沈建億、立委助理丁復華等6人，經漏夜審理後，郭夫婦各以20萬、沈40萬、丁10萬元交保。

▲國民黨團主任沈建億因涉嫌詐欺案遭搜索約談。（圖／記者游宗樺攝）

檢調查出，是知管理顧問公司總經理郭克銘，在立委收賄案中，擔任前太流公司董事長李恆隆的白手套，協助行賄蘇震清等立委，郭克銘被判刑有期徒刑2年、另8個月可易科罰金，緩刑5年，支付公庫600萬元。立委廖國棟的助理丁復華則被判刑1年10月、緩刑4年。當時沈建億被列為證人。

▲郭克銘（上）、丁復華（中）及郭克銘妻子高玉如（下）等人均被檢方諭令以10萬至20萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，檢調在偵辦立委集體收賄案時，在是知公司搜出大批證物，發現郭克銘除了在太流SOGO案中擔任白手套，還涉嫌向建商、政治受難遺族佯稱，可代為遊說民代，協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可拿回當年被強制徵收的土地，但藉口需要金錢疏通，詐取至少500萬元的活動費。

專案小組追查，涉案人除了郭克銘、丁復華，還有國民黨團主任沈建億等人，26日由台北地檢署指揮調查局北機站，兵分13路展開搜索，並依詐欺、侵占等罪嫌，約談郭等6人到案，經檢方漏夜審理後，檢方將建商蘇益生及陳信誠請回，而沈建億則以40萬、郭克銘及其妻子高玉如各20萬、丁復華10萬元交保。

▲建商蘇益生（上）、陳信誠（下）被檢方請回。（圖／記者游宗樺、劉昌松攝）