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嘉藥開辦環境教育學堂　優質教育永續發展

▲嘉南藥理大學環境永續學院於台南市安南區南興國小，辦理「安南環境教育學堂～環境教育繪本工作坊」，深化民眾對在地環境生態與產業發展的關懷與重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學環境永續學院於台南市安南區南興國小，辦理「安南環境教育學堂～環境教育繪本工作坊」，深化民眾對在地環境生態與產業發展的關懷與重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學環境永續學院7/25-26於台南市安南區南興國小辦理「安南環境教育學堂～環境教育繪本工作坊」，結合在地的機關、學校、企業、社區等單位，共同執行「永續安南環境生態與綠色產業」計畫，深化民眾對在地環境生態與產業發展的關懷與重視，達到「優質教育」之永續發展目標。

嘉藥指出，政府推動環境教育多年，施行「環境教育法」後透過諸多課程、活動傳遞正確的自然資源保育、環境管理等觀念，期望運用教育的力量，讓民眾擁有正確的環境保護知識及正確的價值觀，進而付諸實踐。嘉藥執行教育部大學社會責任實踐計畫辦理「安南環境教育學堂」，邀請專家學者及社區耆老分享推動環境教育的經驗與技能，以達到提升社區民眾與合作單位人員環境素養之目的。

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繪本是近年來廣泛運用在教學上的輔助工具，工作坊系列課程邀請曾獲得教育部個人閱讀推手的黃莉娟老師指導繪本創作，分享如何學習繪本運用於環境教育，透過文字和圖畫，提升讀者的閱讀能力和興趣。另邀請國家環境教育獎得主林勇成校長，分享學校如何推動環境教育的寶貴經驗，並由黃寶東校長分享在地議題與環境變遷，挖掘環境價值，省思人類與環境的連結。

▲嘉南藥理大學環境永續學院於台南市安南區南興國小，辦理「安南環境教育學堂～環境教育繪本工作坊」，深化民眾對在地環境生態與產業發展的關懷與重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥環境永續學院院長劉瑞美表示，安南區富含許多在地自然資源，正確的規劃使用就能發光發熱，除了感謝安南區各界對於「安南環境教育學堂」的支持，同時期盼大家對安南地區自然生態與資源能有進一步的瞭解，達到活化地方發展及環境保護、環境永續的目標，善盡大學實踐社會責任。

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