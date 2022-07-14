玉山國家公園Youth Camp落幕　高中學子團隊合作登主峰

▲學員成功登上玉山主峰，人人充滿喜悅及感動。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處今年持續舉辦「國家公園Youth Camp」活動，來自全國的高中學子經過6日至8日的3天2夜玉山之旅洗禮後，不僅認識玉山園區的自然資源、登山教育的內涵，也培養山野文化的素養；許多學員回想登山過程，感動地說：「台灣高山之美不可思議，玉山的壯闊更是震撼人心！」

為落實青年登山教育觀念，玉管處在活動前3週進行「行前自主登山能力養成訓練」：除了「認識高山症」及「登山裝備與糧食」等基本登山基礎知能，並規劃每週體能及負重訓練，循序漸進、由淺入深地讓參與學員進行自主性登山行前訓練及準備。

▲攀登玉山最後一哩路呈之字形及碎石坡困難重重，學員挑戰成功踏上歸途。（圖／玉山國家公園管理處提供）

而學員從陌生、破冰到會主動互助，耐心等待體力不佳的隊友、幫忙分擔背包重量、討論食材煮食如何分工等，並在裝備打包、行進間技巧、配速調整及無痕山林等面向增加登山實務經驗，展現團結與毅力，在氣喘吁吁、累到快走不動時彼此加油打氣，最後一同登上主峰；有學員回顧，在抵達排雲山莊時因開始頭痛、食慾不振，一開始很怕自己出現高山症、內心充滿掙扎，擔心無法完成這趟行程，「到最後發現我是有能力辦到的，並結交志同道合的朋友！」

▲學員在第2天挑戰從塔塔加登山口至排雲山莊8.5公里，並於出發前合照。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，學員用雙腳親身領略玉山之美，並在挑戰個人體力與耐力時，享受突破自我的成就感，希望透過玉山行的活動讓他們體會到敬畏山林、保護山林的理念，並透過與同伴同甘共苦的過程，了解團隊合作的重要性，期待培育出具主動關懷自然與實踐山林的守護者。