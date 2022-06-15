嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴　打造產學一條龍

▲嘉南藥理大學日前與台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司，共同簽署產學合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學日前與台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司，共同簽署產學合作備忘錄，成為台灣北德公司的第一家學術界合作夥伴，打造彥學一條龍。

嘉藥指出，借重德公司超過150年來，在全球對產品、商業流程的驗證等專業服務經驗，結合嘉藥深耕台灣環境資源的實務背景及社團法人台灣產學研合作發展策進會在地企業基礎，希望能提供ESG相關產學一條龍服務，加速協助企業佈局的永續發展，如企業碳盤查、淨零碳排規劃、綠色設計等建置工作。

嘉藥環境永續學院以推動綠色產業及全球環境永續經營為理念，致力資源保育與管理、環境技術與應用等環境相關領域，隨著全國首座校園「再生水類產線與人才培育基地」的設立，對內整合類產線再生水廠、大數據監控中心、5座汙水廠及機電配管等設備實作場域，對外鏈結區域夥伴、水資源相關法人、公協會及企業，更奠定嘉藥在水資源及環境永續經營的產學地位。

北德公司隸屬於德國TUV NORD Group，該集團成立已超過 150 年，擁有約14000位員工，以超過百年的專業經驗提供如ISO系統驗證、ESG永續報告書查驗、碳足跡/ISO 14067等再生能源驗證及教育訓練課程，服務遍佈歐美與亞太地區，TUV-NORD中華區副總裁葉政治表示，非常樂意並積極與嘉南藥理大學共同合作發展ESG永續發展課題下的各項業務，包括內外部稽核人員培訓、訓練課程再設計、系統驗證協助等工作，是符合全球趨勢又有意義的事。

嘉藥表示，全球溫室效應造成地球暖化及氣候異常，台灣許多自然資源的開發利用已超過環境負荷能力，因而破壞生態平衡與自然景觀，此現象已衝擊國家與社會永續發展，使得我們在保護環境資源與管理議題上比其他國家更具迫切性。自上月「2022 ESG永續論壇-智能減碳與國際經濟發展」論壇後，嘉藥更進一步與世界級夥伴-北德公司簽訂產學合作備忘錄，除了展現培育ESG專業力的決心外，也希翼在北德協助下，完成企業ESG報告書與碳盤查等查證的一條龍產學合作服務，與企業一起努力、邁向地球與人類的共同永續發展。