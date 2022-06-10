嘉人揚帆閃藥四方 嘉藥2022畢業典禮線上開播

▲嘉南藥理大學2022年畢業典禮，採線上模式，並結合各系所舉辦實體小型畢典並行，得獎同學在主會場接受表揚，將頒獎過程分享全校師生，祝福3000多位畢業生邁向人生新階段 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學將2022年畢業典禮，為兼顧防疫及慶賀之意，今年畢典採線上模式並結合各系所舉辦實體小型畢典並行，得獎同學在主會場接受表揚，將頒獎過程分享全校師生，而各系的小畢典則可依照畢業班及系所特色營造出專屬風格，不只聚焦也更能把握相聚時光，分享彼此的喜悅與喜悅。

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65歲年紀取得休閒保健管理系碩士學位的謝素珍可說是今年嘉藥畢業生中最打拼的學生之一，歷經12年不間斷學習，展現出活到老、學到老精神。因家庭環境受限於國小學歷的她，心中一直懷抱重回校園學習的念頭，進入職場、走入家庭後也不曾忘記，於是在兒女們支持下重拾書本，一路從國中、高中唸到嘉藥休閒系，更在師長鼓勵下進一步完成研究所課業，成為名副其實的嘉藥休閒系碩士。

畢業生代表之一的謝憶霖表示，謝謝嘉藥讓碩士班的學習生涯豐富且收穫滿滿，因為有醫管所教授們盡力教導和吳世望主任源源不絕的支持，讓自己不只有專業知識，也擁有了面對未來的自信心。此外吳主任更提醒，除了要能獨立作業外，還要學習如何與別人團結合作，發揮1+1大於2的力量，對身處動盪世代的他，猶如醍醐灌頂。他也祝福同學未來都一切順利，畢業不是學習終點，學海無涯，即使畢業了，也不能停下學習腳步，唯有不斷精實能力，才能永遠地站在前面。

嘉藥校長李孫榮以前途似錦、鵬程萬里祝福同學，期勉學生三「心」一「真諦」，積極培養優越專業知識來加強「自信心」，踏出校門接軌社會後則需要培養「同理心」，逐步在人際互動中找到定位與平衡，面對外在環境快速變化，則要懷抱「平安心」，不計較得失，勇於面對挑戰，策勵未來。「真實」是嘉藥校訓，李校長期許同學在追求理想時，保持「求真」態度，加上吃苦耐勞的「務實」精神，一步一腳印踏實認真學習與實踐，一定能擁有美好而精采的人生。