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坐機車提3條衛生紙能接受？網挖江宏傑「節儉2事蹟」：需要這樣嗎

▲▼江宏傑福原愛。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、微博／福原愛）

▲江宏傑、福原愛。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、微博／福原愛）

記者曾筠淇／綜合報導

福原愛去（2021）年7月與江宏傑離婚後，長達一年的時間都待在日本，近日她來台，卻爆出失聯。消息受到外界關注，PTT上也有網友不禁討論起兩人過往相處，包含騎機車買衛生紙、想買筆記本被禁止等，再度掀起熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「江宏傑載小愛搶衛生紙那刻」為題發文，提到衛生紙明明是很便宜的東西，但過去小愛卻坐在江宏傑的機車後座，並手提3包衛生紙，別說有錢人了，一般女生可能也會受不了吧？

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貼文底下不少網友紛紛回應，「這段我還第一次知道，這行為真的不好」、「他們家經濟條件也不錯，生活需要這樣過嗎」、「說實在，省過頭就不算是『美德』了」、「做到這樣我都看不下去了，又不是沒錢」。但也有網友認為導火線是另件事，「這個不是吧？是小愛好像買什麼不給買」、「筆記本吧」、「不是說不給買筆記本嗎」。

▲▼好市多,科克蘭,衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲網友想起衛生紙事件。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

福原愛過去曾在節目《幸福三重奏》上表示，她之前在機場看到一個筆記本，結果問了江宏傑要挑哪個顏色後，對方卻反問「幹嘛買？家裡不是有嗎？」她不悅的說，她花自己的錢，結果對方卻不給她買，事後她更氣得哭出來。

至於衛生紙一事，本站去年曾報導《福原愛坐機車後座拿3條衛生紙！網起底江宏傑節儉日常「真的會崩潰」》，當時也有不少網友認為，兩人婚姻出問題早有跡可循，因為雙方生活習慣實在相去甚遠。不過有些網友則在原貼文底下質疑，「衛生紙這段在哪看到的？沒有新聞啊」、「機車拿衛生紙？真假？我不太相信福原愛單方說法」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT熱烈討論「衛生紙」的話題。（圖／翻攝自PTT）

而在PTT上，也有滿滿兩頁的相關文章，不少網友都熱烈討論，「叫女生坐機車後座提衛生紙，真的很過分？」話題引發熱議。

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