一尾活龍！70歲夫婦公園「野戰口交」　忘情吞吐16秒路人全看傻

▲西班牙一對70歲夫婦公園忘情吞吐，路人全看傻眼。（圖／翻攝自El Diario Castilla y León）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙近來受到熱浪襲擊，白天經常飆到近40度高溫，各地野火不斷，數千人被迫撤離家園。不過卻有民眾發現，在薩莫拉省（Zamora）的一處公園裡，居然有一對年逾70的夫妻，在日正當中坐在涼椅上忘情口交，畫面全被路人拍了下來。

根據《El Diario Castilla y León》報導，薩莫拉市中心的濱海公園裡，有一對老夫妻竟在正中午時，無視周圍路人的存在，直接坐在公園的涼椅上互相恩愛起來。從路人偷拍的畫面可以看到，老婦直接彎腰吞吐，老公也十分忘情享受。

警察獲報趕抵現場發現，這對夫妻的年紀都超過70歲，並要求他們立刻離開。根據西班牙法律規定，這對夫妻可能會面臨暴露罪，若是有未成年人看見，他們可能會面臨6至12個月的監禁或12至24個月的罰款。

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