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偷帶1400萬元「畢卡索」畫作草稿　男硬闖機場慘被攔截

▲西班牙海關查獲畢卡索畫作草稿。（圖／翻攝自Twitter／@Haciendagob西班牙財政及公共行政部）

▲西班牙海關查獲畢卡索畫作草稿。（圖／翻攝自Twitter／@Haciendagob西班牙財政及公共行政部）

實習記者殷稚雅／綜合報導

西班牙海關人員近日於伊維薩機場（Ibiza airport）查獲一件藝術品，經調查後確認該作品為畢卡索畫作的草稿，價值超過45萬歐元（約新台幣1400萬元）。西班牙當局表示，有名旅客欲在未向海關申報的情況下攜帶此件畫作草稿入境。

根據《CNN》、《紐約時報》報導，西班牙稅務局與警方於18日發布聯合聲明，表示7月5日有名旅客自瑞士飛往伊維薩島，試圖以行李箱夾帶畢卡索繪於1966年、名為「Trois Personnages」的畫作入境。聲明中提到，這起案件源於瑞士海關的通報，他們透露一名旅客疑似攜帶「藝術品」從瑞士出境。西班牙海關人員獲報後與警方組成調查小組，成功在機場攔截這名旅客。

▲西班牙海關查獲畢卡索畫作草稿。（圖／翻攝自Twitter／@Haciendagob西班牙財政及公共行政部）

▲西班牙海關查獲畢卡索畫作草稿。（圖／翻攝自Twitter／@Haciendagob西班牙財政及公共行政部）

該名旅客在通過機場的綠色通道時，向海關人員表示無任何需要申報的物品，但海關檢查行李，發現了一幅具有畢卡索簽名的畫作。經追問下，該名旅客首先出示一張1500瑞士法郎（約新台幣4萬6000元）的單據，表示該畫是仿冒的。不過海關人員進一步檢查行李，在底部發現另一張由蘇黎世某間美術館所開出價格為45萬法郎（約新台幣1400萬元）的單據，上頭更寫有該作品的名字「Trois Personnages」。

▲西班牙海關查獲畢卡索畫作草稿。（圖／翻攝自Twitter／@Haciendagob西班牙財政及公共行政部）

▲畫作上具有畢卡索簽名。（圖／翻攝自Twitter／@Haciendagob西班牙財政及公共行政部）

經過專家初步的分析，確定該草稿為畢卡索的作品，單據上所示的價格也與市價相符。聲明中表示，該畫作會再由相關專家以先進技術進行深入分析。

由於西班牙規定自非歐盟國家入境的物品，需要支付進口關稅及增值稅，該畫作價值已超過既定法律限制的15萬歐元（約新台幣460萬元）且未經申報，因此西班牙稅務局將把此事件以涉嫌走私罪處理。

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