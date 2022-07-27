苗栗縣府放棄上訴　反坤輿自救會「被騙怕了」：留守到撤照為止

▲苗栗縣坤輿掩埋場遭法院判停止開發，苗栗縣府也表示不上訴，但自救會聽了沒特別興奮，表示仍會在坤輿公司門口堅守到9月13日坤輿撤照為止。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣坤輿掩埋場抗爭日前爆發流血衝突，台中高等行政法院宣判，坤輿公司未實施環評，苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。縣長徐耀昌今(27)日宣布，考量社會和諧，不會上訴，不過在坤輿公司門口留守的自救會成員接獲消息反應平淡，認為對縣政府及坤輿公司的信任早已破裂，他們會繼續堅守到9月13日坤輿撤照為止。

中高等行政法院已對坤輿公司提起的行政訴訟案宣判，判決苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。縣長徐耀昌今(27)日表示，縣府除於宣判當日第一時間發函中止坤輿執行試運轉計畫外，另考量社會和諧，決定不上訴最高行政法院，盼紛擾就此落幕，但徐耀昌同時強調，受理申設程序絕未違反法令，也絕無對廠商放水情事。

坤輿公司門口自救會帳篷約有10名自救會成員留守，聽到縣府不上訴的消息並沒有特別興奮，甚至都不敢相信，雖然法律判決已經確定，但他們表示仍害怕突然又發生變局，堅持在豔陽下守到9月13日坤輿撤照為止，自救會成員表示「話都轉來轉去的」很怕被騙，暫時不會撤走，「真的撤照我們才會離開！」