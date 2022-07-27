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社會 社會焦點 保障人權

官司敗訴！苗栗縣府決定不上訴　逃避環評挨告...坤輿案停止開發

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣坤輿掩埋場抗爭日前爆發流血衝突，台中高等行政法院同時也宣判，坤輿公司未實施環評，苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。對此，苗栗縣縣長徐耀昌今天宣布，考量社會和諧，不會上訴，但也強調當初受理申設程序絕對未違反法令，也絕無對廠商放水情事。

▲▼苗栗縣長徐耀昌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲針對苗栗縣政府應停止坤輿掩埋場相關開發的法院判決，縣長徐耀昌表示不會上訴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

中高等行政法院已對坤輿公司提起的行政訴訟案宣判，判決苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。縣長徐耀昌今(27)日表示，縣府除於宣判當日第一時間發函中止坤輿執行試運轉计畫外，另考量社會和谐，決定不上訴最高行政法院，盼纷擾就此落幕，但徐耀昌同時強調，受理申設程序絕未違反法令，也絕無對廠商放水情事。

縣府環保局重申，依環保署110年3月3日環署综字第1101023949號函示:「開發行為應否實施環境影響評估，應以開發單位向目的事業主管機關申請許可之開發行為內容，依申請時之『開發行為應實施環評細目及範圍認定標準』及環評法告規定予以認定。」

對高等行政法院的判決結果，縣長徐耀昌表示尊重。徐耀昌強调，縣府相關行政作為絕未違反法令，盼外界別再無的放矢；按上述法規，申請公民營廢棄物處理機構許可，應否實施環評，是以申請同意設置文件的「計畫內容」，以及申請時的標準加以認定。坤舆90年間提出的同意設置文件，申請面積1.7958公頃，日處理量190公噸，均未達90年当時规範應實施環評的2公頃及200公噸的標準。

苗栗縣政府強調，對於坤輿公司雇用臨時保全人員違法脫序的行為，已要求警察局依法積極偵辦，並祭出最高罰款，本勿枉勿縱，持續緝捕違法份子到案。

徐耀昌呼籲，希望在縣府決定不上訴後，過去的紛、不安、指責，甚至不理性的謾罵，可以就此落幕，避免再釀衝突製造對立或耗費社會資源。▲▼造橋坤輿掩埋場21日凌晨業者雇用的保全和自救會爆發流血衝突，造成8人受傷，苗栗警方今日再移送11名施暴保全。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲造橋坤輿掩埋場業者在21日凌晨雇用的保全和自救會爆發流血衝突，造成8人受傷，苗栗警方後續移送11名施暴保全。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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