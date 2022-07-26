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坤輿衝突逮17人...驚見天道盟成員　「僱臨時工」保全公司罰50萬

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場業者申請進料試營運，21日凌晨企圖突襲進場，造成8人受傷，專案小組過濾比對現場蒐證影像，昨天再傳喚17人到案，其中包括3名天道盟太陽會成員，偵訊後依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送，檢方昨晚訊後9人以1至3萬元不等交保，其餘均請回。

7月21日凌晨3點多坤輿試運轉進場與自救會衝突，造成8人受傷送醫；警方現場逮捕涉嫌噴辣椒水、扔椅子的2名坤輿保全。苗栗地檢署認定2人涉妨害公務、強制罪嫌，各以10萬元、5萬元交保。檢警專案人員查出有黑幫介入，前天傳喚拘提3名天道盟太陽會苗栗頭份分會成員、8名保全，以及坤輿公司相關人員共17人，另通知59名證人到案。

據警方調查，坤輿當天雇請二家保全公司，以每人3000元代價找臨時保全人員，陳男（39歲）、駱男（26歲）、鄭男（21歲）３名太陽會成員先後押8車次遊覽車增援，200多人負責清場，讓載運廢棄物的大貨車進場，過程中曾阻擋跟監蒐證員警轎車。

苗栗地檢署由6位檢察官分工複訊後，針對其中9名犯嫌以1至3萬元不等金額交保，其餘犯嫌則均請回。保全公司雇用臨時保全人員違反保全業法，警方裁罰最高50萬元。

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿案7月21日衝突，警方根據蒐證，拘提3名有幫派身分，連同保全及坤輿17人，昨天依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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