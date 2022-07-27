7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜　外牆塌陷畫面曝

▲ 震央阿布拉省災情不斷。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓呂宋島27日上午發生規模7.1強震，震源深度僅10公里，包括首都馬尼拉在內，各地民眾都感受到劇烈搖晃，維持長達30秒。震央所在的阿布拉省有樓建築物被震到當場「腰斬」傾斜，還有店家一樓到二樓外牆倒塌，內部一覽無遺，目前未傳出人員傷亡。

Office of Abra Rep. Ching Bernos shares pictures of effects of earthquake earlier. pic.twitter.com/LwSlmHeHRv — RG Cruz, ABS-CBN News (@RG_Cruz12479) July 27, 2022

這起地震震央位於阿布拉省Dolores市東南方11公里處，阿布拉省議員貝爾諾斯（Ching Bernos）曝光當地災情，照片可見一棟三層樓的建築物從一樓被腰斬，二樓以上向後傾倒，從側面可看出傾斜程度，看來岌岌可危。還有店家二樓及頂樓部分坍塌，外牆被震到消失不見，在街上便可清楚看見建築物內部的景象。阿布拉省醫院（Abra Provincial Hospital）也發生外牆崩裂破洞災情。

根據《路透社》，與阿布拉省相鄰的南伊羅戈省議員辛格森（Eric Singson）指出，「地震持續30秒或更久，我以為我的房子會倒」，因擔心餘震威脅，只能暫時待在戶外。該州首府美岸有民眾上傳地震後的畫面，可見超市物品掉落一地。

We felt an earthquake at 8:43 a.m.

Magnitude 7.3, 45 kilometers from Vigan City, Ilocos Sur.#LindolPH pic.twitter.com/JCylGG0DDb — Empress K (@EmpressKxxx) July 27, 2022

馬尼拉因震感強烈，消息指出，參議院大樓也被疏散。菲律賓交通部表示，在地震發生後，馬尼拉地鐵在上午通勤高峰時間緊急停駛。

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