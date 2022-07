7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜　外牆塌陷畫面曝

▲ 震央阿布拉省災情不斷。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓呂宋島27日上午發生規模7.1強震,震源深度僅10公里,包括首都馬尼拉在內,各地民眾都感受到劇烈搖晃,維持長達30秒。震央所在的阿布拉省有樓建築物被震到當場「腰斬」傾斜,還有店家一樓到二樓外牆倒塌,內部一覽無遺,目前未傳出人員傷亡。

Office of Abra Rep. Ching Bernos shares pictures of effects of earthquake earlier. pic.twitter.com/LwSlmHeHRv

這起地震震央位於阿布拉省Dolores市東南方11公里處,阿布拉省議員貝爾諾斯(Ching Bernos)曝光當地災情,照片可見一棟三層樓的建築物從一樓被腰斬,二樓以上向後傾倒,從側面可看出傾斜程度,看來岌岌可危。還有店家二樓及頂樓部分坍塌,外牆被震到消失不見,在街上便可清楚看見建築物內部的景象。阿布拉省醫院(Abra Provincial Hospital)也發生外牆崩裂破洞災情。

根據《路透社》,與阿布拉省相鄰的南伊羅戈省議員辛格森(Eric Singson)指出,「地震持續30秒或更久,我以為我的房子會倒」,因擔心餘震威脅,只能暫時待在戶外。該州首府美岸有民眾上傳地震後的畫面,可見超市物品掉落一地。

We felt an earthquake at 8:43 a.m.

Magnitude 7.3, 45 kilometers from Vigan City, Ilocos Sur.#LindolPH pic.twitter.com/JCylGG0DDb