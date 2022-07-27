營造小開嫌女友「你爸捕魚的」！網曝行情打臉：隱藏版好野人

▲一名男網友得知女友爸爸的職業是漁夫，竟表示「我爸是營造商」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名男網友透露，自己和女友交往近5個月，期間一直以為女友的爸爸是漁貨商，不過近日他到女友家拜訪，發現其實女友爸爸是捕魚的，他對此相當不滿，還表示「我爸是營造商，若我家人知道妳爸是捕魚的…有可能會同意我們交往嗎？」貼文曝光後，立刻引起熱議。

一名男網友在臉書「匿名公社」發文，他表示自己和女友交往近5個月，「交往期間她有提到她爸爸是漁貨商，上週末第一次去她家吃飯，才知道原來她爸爸只是捕魚的，家裡有3艘漁船請好幾個外籍漁工在作業」，原PO不滿女友沒有告訴他真相，質問「為什麼妳沒坦白說妳爸是漁夫？」但女友卻認為爸爸是什麼職業並不重要。

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沒想到原PO竟表示，「我爸是營造商，若我家人知道妳爸是捕魚的…有可能會同意我們交往嗎？」女友聽完後氣炸，5天都沒有理原PO，讓原PO相當無奈，發文詢問「請問我該如何跟她溝通…？」

貼文曝光後，許多網友認為是原PO的問題，紛紛留言「捕魚是隱藏版好野人」、「你家可能連一台漁船都買不下去」、「笨什麼！漁夫很賺欸！還有3艘漁船！我半輩子存款可能買不到1艘」、「自以為高尚？不知道捕魚的都是搬現金在買房？」、「營造商很大嗎？一堆小包發不出錢、請不到錢，也說自己是營造商」、「營造商很屌？女方不理你應該的，直接放生你剛好而已。」

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