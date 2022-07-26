營造小開嫌棄女友爸是漁夫　網見1亮點搖頭：漁船比超跑貴

記者黃翊婷／綜合報導

一名營造商的兒子昨日（25日）在臉書PO文抱怨，和女友交往5個月，直到上週末才知道女方爸爸是漁夫，家裡有3艘漁船，他不滿女友沒有坦白爸爸的職業，回了一句「若我家人知道妳爸是捕魚的，有可能會同意我們交往嗎？」結果女友氣了整整5天。文章公開之後，網友們一致認為是他太白目，「你知不知道那3艘船價值多少？」

▲原PO覺得女友的爸爸是漁夫，和他的家世背景不相配。（示意圖／達志影像／美聯社）

原PO在臉書「匿名公社」的文章中提到，跟女友交往大約5個月，交往期間只知道對方爸爸從事漁產行業，上週末第一次去她家吃飯，這才知道原來她爸爸只是捕魚的，「家裡有3艘漁船，請好幾個外籍漁工在作業。」

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原PO接著說，事後詢問女友為何沒有坦白爸爸的職業，對方卻一直鬼打牆質問，「我爸爸是什麼職業很重要嗎？」他一氣之下回嘴，「我爸是營造商，若我家人知道妳爸是捕魚的，有可能會同意我們交往嗎？」沒想到女友就這樣氣了整整5天都不理人，讓他不知道該怎麼辦才好，「請問我該如何跟她溝通？」

文章公開之後掀起網友熱議，雖然有部分人士認為這可能是創作文，但大多數網友都覺得，如果是真的，那原PO的行為實在是太白目了，「這是船東了吧？一點都不比營造商差」、「你自己白目，活該」、「哇靠！你是不是不知道那個可能賺得比你家還多」、「漁船很貴的！女方家一定不會輸一般小建商，養豬的也超有錢」、「如果她家真的有好幾艘船在跑，經濟能力絕對不會輸你家，甚至可能甩你幾條街」、「很多漁船比超跑貴」、「你知不知道那3艘船價值多少」。

還有內行人進一步解釋，有些漁船1艘就要幾千萬甚至上億元，「1艘舢板中古的就要幾百萬了，1個拖網也幾百萬，不知道你是在優越幾點的？」而實際查詢遊艇漁船買賣顧問公司的網站，光是一艘總長14.3公尺的動力漁筏，二手價格就要110萬元，有些更大型的漁船二手價格甚至超過千萬元。