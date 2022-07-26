　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去小琉球玩！她被嫌穿太露「想勾引別人男友」傻眼：該穿長袖？

原PO和朋友去小琉球旅遊。（示意圖／宋岱融攝）

▲女網友與好友一同出遊，卻因衣著被酸是要「勾引男友」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日有網友表示，她跟姊妹去小琉球玩，其中有朋友帶男友同行，她穿了清涼背心，竟被朋友嫌穿太露，還問她是不是想「勾引」其他人的男友，讓她聽了傻眼。

近日原PO在《Dcard》發文說，她暑假跟姊妹約去小琉球玩，「當初在約時就有幾位友人說想要帶男友去，雖然我跟其他朋友沒另一半，但想說反正人多熱鬧沒有關係，就這樣出去玩了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，想當然小琉球的天氣超熱，所以她想說難得旅遊就要打扮漂亮一點，她那天穿著清涼背心。其中一位朋友竟然公審原PO穿太露，「是不是想要『勾引』其他人的男友，甚至問我該不會接下來幾天都要穿成這樣吧？」

女網友被朋友嫌穿太露，是不是想勾引別人男友。（示意圖／翻攝論壇《Dcard》）

▲女網友那天穿著清涼小可愛。（示意圖／翻攝論壇《Dcard》）

原PO聽了超傻眼，她覺得出門就是要打扮，「小琉球這麼炎熱是要我穿長袖長褲？自己穿得美美的心情好，拍照出來也好看，根本不在乎你們男友怎樣好嗎。」原PO說，如果這麼擔心自己男友，那有女生的團就不該帶他出來，「講得好像我對你男友別有居心一樣。」

此文曝光後，網友紛紛留言回應「真的滿搞笑的，怎麼不把他男友眼睛蒙起來？愛帶男友來又愛靠北」、「這聽起來不是好朋友吧？建議原PO這個朋友可以扔了」、「真的很討厭都是女生的聚會又硬要帶男友的」、「回她是不是長太醜才擔心男友被妳勾引」、「我才不去姐妹局，都要被品頭論足的」。

延伸閱讀
外資單周「買超」近14億　友達居冠、金融股這六檔受青睞
丈夫兒子有綠卡？　柯志恩坦率回應他們都在美工作有綠卡很自然
《開心鬼》出自他聲音　香港知名配音大師馮雪銳逝世…享壽74歲

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
詹子賢等4人確診　中信兄弟二軍拉人支援
黨產會認定救國團為不當黨產　13.9億元轉為國有！再追徵2.
21歲富少海島度假　一下機遭「直升機螺旋槳」絞碎亡
發票對中末3碼「APP竟寫沒中獎」　苦主現身+1
漲幅最高9％！光泉鮮乳明起漲價　調味乳、乳香世家也變貴
快訊／攻城獅GM高景炎請辭　手寫信道別
許基宏國道被丟包　中信兄弟道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！網曝1管道：最安全

8月天空好熱鬧！英仙座流星雨、土星衝接力報到

高雄BA.5群聚「職場再增4確診」　造船廠周邊緊急清消畫面曝

星巴克杯子賣1400元太貴！內行曝1原因必買：被咖啡耽誤的杯子店

閨蜜看上男友「偷約吃飯被打槍」　綠茶3舉動惹怒她！結局療癒

重現日式文化美學！北市耗資2億「錦町日式宿舍群」動工修復

專家估BA.5八月中下旬衝擊台灣　確診破萬？莊人祥分析2情況觀察

「另一半也看走眼！」台南Josh為開箱球場道歉遭酸　高EQ回應曝

屎有餘菇！水電師傅借廁所　驚見「垃圾桶長出香菇」嚇：太恐怖了

快訊／午後雷雨開轟！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！網曝1管道：最安全

8月天空好熱鬧！英仙座流星雨、土星衝接力報到

高雄BA.5群聚「職場再增4確診」　造船廠周邊緊急清消畫面曝

星巴克杯子賣1400元太貴！內行曝1原因必買：被咖啡耽誤的杯子店

閨蜜看上男友「偷約吃飯被打槍」　綠茶3舉動惹怒她！結局療癒

重現日式文化美學！北市耗資2億「錦町日式宿舍群」動工修復

專家估BA.5八月中下旬衝擊台灣　確診破萬？莊人祥分析2情況觀察

「另一半也看走眼！」台南Josh為開箱球場道歉遭酸　高EQ回應曝

屎有餘菇！水電師傅借廁所　驚見「垃圾桶長出香菇」嚇：太恐怖了

快訊／午後雷雨開轟！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

ETtoday運動雲全程直播　完成全運會、企聯射箭等30場各項賽事

翁達瑞道歉了！　瞎扯「球員受傷停賽是小題大做」被罵爆

「房價沒有跌的理由！」　興富發總裁認：買氣遞延下半年

「小張國榮」劉俊謙來台電愛香港女友　合作女星問：你會劈腿嗎？

日本狼醫「假健檢」真偷拍！家中搜出半裸影片　高達280學生受害

情緒行為障礙學生成為「麻煩製造者」　監委要教育部協助校方處理

上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！網曝1管道：最安全

空襲警報！雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

中部萬安演習她最紅！9頭身長髮美女飄仙氣　拉行李箱躲進火車站

高山蔬菜掩護！農場專種大麻　警翻山越嶺4小時...查獲1410株

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

今雨區擴大！擾動發展機率90%↑時間曝　全台變天

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

考察福岡巨蛋！「林智堅帶23人」名單起底　網傻了

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆超噁真面目

大武山被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒了

家中驚現14輛車亂停！1畫面讓他更氣

遭YouBike正妹超車！新北騎士傻眼：我騎70

即／高雄9行政區將停水12小時　14萬7970戶準備儲水

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

更多熱門

相關新聞

房東給「四級能效冷氣」不敢吹　網反勸開

房東給「四級能效冷氣」不敢吹　網反勸開

夏日炎炎最怕熱，開著冷氣又怕付電費時崩潰。就有男網友表示，他本來住學校，冷氣都調到20度，睡覺要蓋著冬天的大被子才不會冷，現在到外面租屋，房東裝的是四級能效的冷氣，就算有開也不敢低於28度，讓他不禁求助省電小撇步。不過，許多人反而勸他放寬心，「有些錢就是得花。」

世上最年輕連環殺手！8歲男童連殺3人

世上最年輕連環殺手！8歲男童連殺3人

谷阿莫新片合體女兒　全場驚：他已婚？

谷阿莫新片合體女兒　全場驚：他已婚？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

堅持拿紙本發票！他揭「3優點」網戰翻

堅持拿紙本發票！他揭「3優點」網戰翻

關鍵字：

周刊王Dcard小琉球

讀者迴響

熱門新聞

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

當沖賺600萬+特斯拉「棄16萬月薪炒股」　2年後現況曝

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

快訊／7-11開出3張千萬發票

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面