去小琉球玩！她被嫌穿太露「想勾引別人男友」傻眼：該穿長袖？

▲女網友與好友一同出遊，卻因衣著被酸是要「勾引男友」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日有網友表示，她跟姊妹去小琉球玩，其中有朋友帶男友同行，她穿了清涼背心，竟被朋友嫌穿太露，還問她是不是想「勾引」其他人的男友，讓她聽了傻眼。

近日原PO在《Dcard》發文說，她暑假跟姊妹約去小琉球玩，「當初在約時就有幾位友人說想要帶男友去，雖然我跟其他朋友沒另一半，但想說反正人多熱鬧沒有關係，就這樣出去玩了。」

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原PO表示，想當然小琉球的天氣超熱，所以她想說難得旅遊就要打扮漂亮一點，她那天穿著清涼背心。其中一位朋友竟然公審原PO穿太露，「是不是想要『勾引』其他人的男友，甚至問我該不會接下來幾天都要穿成這樣吧？」

▲女網友那天穿著清涼小可愛。（示意圖／翻攝論壇《Dcard》）

原PO聽了超傻眼，她覺得出門就是要打扮，「小琉球這麼炎熱是要我穿長袖長褲？自己穿得美美的心情好，拍照出來也好看，根本不在乎你們男友怎樣好嗎。」原PO說，如果這麼擔心自己男友，那有女生的團就不該帶他出來，「講得好像我對你男友別有居心一樣。」

此文曝光後，網友紛紛留言回應「真的滿搞笑的，怎麼不把他男友眼睛蒙起來？愛帶男友來又愛靠北」、「這聽起來不是好朋友吧？建議原PO這個朋友可以扔了」、「真的很討厭都是女生的聚會又硬要帶男友的」、「回她是不是長太醜才擔心男友被妳勾引」、「我才不去姐妹局，都要被品頭論足的」。

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