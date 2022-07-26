世上最年輕連環殺手！8歲男童連殺3人　親手用石頭砸死8月大妹妹

▲印度8歲男童竟然是連續殺人犯。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

未滿10歲的小男童竟是恐怖殺人魔！印度比哈爾邦貝古薩里區24歲男子薩達（Amarjeet Sada），被稱為「世界上最年輕的連環殺手」，原因是他在8歲時就連續殺了3個人，其中2人還是他自己的親人，恐怖行徑令人不寒而慄。

印度男子薩達目前被關押在芒格羅爾（Mangrol）的拘留所中，出生於1998年的他，在2006至2007年之間一連奪走3條人命，當時他年僅7至8歲。據悉，他的首個受害者是自己6歲大的表妹，接著薩達還謀殺了僅8個月大的親妹妹，他的罪行直到2007年才東窗事發，當年他被發現殺死鄰居才6個月大女嬰。

2007年薩達的鄰居將女嬰留在家中時卻突然失蹤，正當大家為找嬰兒忙得焦頭爛額時，薩達才坦承自己勒死了嬰兒，並用磚頭將她打死，接著還帶領村民到埋葬嬰屍的地方。事後薩達被警方逮捕後，同時坦承自己先前也曾殺死自己的親妹和表妹。

薩達的叔叔事後坦言，其實家人先前就知道他的罪行，但因為覺得這僅是一起「家務事」，所以才沒有報警。警方督察庫馬爾（Shatrudhan Kumar）透露，薩達的3次作案手法都相同，他會先將受害者帶到田中，在用石頭砸死對方後，再將他們埋葬。

警方也讓薩達接受心理評估，並被診斷患有「行為規範障礙症」（Conduct Disorder），會重複且持續的違反他人基本權力，或是違反與其年齡相稱的主要社會常規，並可能出現攻擊他人之行為。由於印度法律禁止將兒童關進監獄，因此薩達最終被安置在兒童之家直到18歲，後被轉押到芒格羅爾一所拘留所中。

▲男童薩達被診斷患有「行為規範障礙症」。（圖／翻攝自推特）

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