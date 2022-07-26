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哈雷停機車格被嗆「每天拍照檢舉你」　他無奈曝原因讓兩派戰翻了

有一名騎哈雷機車的車主停在機車停車格中，遭民眾貼紙條要每天檢舉，讓他無奈上網發文透露原因。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一名騎哈雷的車主停在機車停車格，結果被人貼紙條揚言每天檢舉，讓他無奈發文透露原因。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

一名騎哈雷重機的網友上網分享，自己停機車停車格，結果被貼紙條寫上「買得起哈雷，請去停汽車格，勿佔用摩托車格，每天拍照檢舉你！」，更署名「看不下去的人」，讓他充滿無奈。他透露，因為永和汽車停車格很少，希望大家都能停到，才改停機車停車格，只是想「有效利用道路容積」，並非刻意不停汽車停車格或不繳停車費。

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騎哈雷重型機車的車主表示，當下是機車格沒有滿的狀況，並非占用機車格讓人不能停車。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲車主表示，當下是機車格沒有滿的狀況，並非刻意占用機車格、讓人不能停車。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己的哈雷機車停在停車格中，結果被人貼了張大紙條，內容表示要檢舉他占用機車格，嗆他應該去停汽車停車格，要每次看到都檢舉他，讓他相當傻眼。

該名網友表示，自己認為「有效利用道路容積很重要！機車格停一台剛好不超線，未收費路段且午夜時段沒停滿。我哈雷買28萬沒有比較高級，永和汽車格超少，希望大家停得到才沒占用。汽車機車是個人選擇，需要行駛快速道路但不需要一人汽車，比起檢舉我更怕停汽車格被推倒」。

車主也透露，當時是深夜，機車停車格也不是停滿的狀態，為了讓大家都有車格可以停才這樣，更希望不要製造輪數對立，自己只是純粹想讓開車的人有格子可以停。

不少網友則分成兩派，認為「依照你的說法，汽車沒位置停也可以停機車格嗎？買什麼車就乖乖停什麼位置，不是很合理嗎？」、「這檢舉人蠻誠實的，就是看不爽檢舉你」，但也有人認為汽車確實很難停，如果機車格沒有滿，確實可以改停機車格，不過法律就是規定這樣，也沒有辦法。

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