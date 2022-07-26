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12生肖「8月運勢」曝！命理師點名「這生肖」：有機會遇到另一半

8月生肖運勢，屬狗的女生要小心豔遇變桃花劫。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲8月生肖運勢，屬狗的女生要小心豔遇變桃花劫。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

國曆八月也是農曆七月，在這個月份許多禁忌都須特別小心，而八月的12生肖運勢也需要特別注意，有「通靈大師」稱號的命理師江嘉葉老師，就分享八月的生肖運勢，有幾個生肖需要特別注意，屬虎的人要注意奉子成婚的避孕問題，屬狗女性則要小心豔遇演變成桃花煞。

屬鼠的人：

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屬鼠人在8月份，就感情上，容易有強盛的思念和欲望，在一般夫妻、情侶之間的相處，會很想和對方膩在一起，片刻也不願分開，如果是異地戀，會想迫不急待的遇見對方，無論是哪一種，雙方的感情都會在這個月加溫，形成一股你儂我儂的甜蜜情景，羨煞旁人。在健康上，要多注意睡眠問題，容易有失眠的狀況產生，建議最好多從事一些運動來消耗體力，藉此來幫助睡眠。另外本月有小小的血光之災，並不是太嚴重的情形，不過還是小心為妙，多注意刀器、鐵器之類的物品，要慎防刮傷、擦傷。

幸運數字：14　吉祥方位：東方

屬牛的人：

屬牛人在8月份，會是個多事之秋，無論在工作上或是生活上，容易面臨許多煩心瑣碎的麻煩，讓自己心情相當鬱悶，總感到諸事不順，不受老天爺的眷顧，此外，更要當心小人背後暗害，所以在行為處事上，必須格外當心，不要露出把柄被人抓到，還有在財庫上，要以守成為主，切忌投資理財等一切相關的支出，把荷包守得緊緊的，才能避免破財的情況產生，也因為這個月的煩惱特別多，所以對於原本有宗教信仰的人，容易產生遁入空門的想法，其實不需要這麼極端，只要作風保守點，並多行善捐款，還是能獲得上天的保佑，度過難關。

幸運數字：20　吉祥方位：南方

屬虎的人：

屬虎人在8月份，工作以及投資上，容易有迷失自我的情況產生，不是你做得不夠好，而是你會感覺到不知目標為何，好像一直庸庸碌碌在做相同的事情，了無新意，缺少了成就感，這使你缺少向前邁進的動力，其實本月的運勢非常平順，太過安逸的你，只是人在福中不知福，建議你可以試著上一些課程，專業的技術才能或是興趣培養都可以，能讓你在生活上增添許多趣味。另外本月的桃花運勢不錯，有機會可以遇到一生相守的人，如果是男女朋友關係，要做好防護措施，以免意外天使的降臨，必須奉子成婚。

幸運數字：14　吉祥方位：東南

屬虎的人桃花運好，但要注意恐奉子成婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲屬虎的人桃花運好，但要注意恐奉子成婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

屬兔的人：

屬兔人在8月份，心中充滿著無限希望，全身元氣滿滿，有種坐不住，只想不斷往前衝的動力，而腦海裡的新計畫，也是一個接著一個，不停的湧現出來，這股強而有力的動能，會讓你想要嘗試新的冒險，以及不同方向的試驗，只是想法雖好，但是缺乏持續力，三分鐘的熱度只會讓你虎頭蛇尾，因此建議在立定目標後，要不懈不怠，才能有機會完成心中的願景。本月在健康上，要多注意脊椎的問題，容易產生相關的病痛或是腰痛，建議坐姿要端正，同時可以多做些伸展，多走路，來保持脊椎周邊肌肉的強健度。

幸運數字：8　吉祥方位：西方

屬龍的人：

屬龍人在8月份，是個魚與熊掌不可兼得的月份，或許你會在情場得意，但在商場失意，或是工作事業獲得認同讚賞，但在財庫上無法得到滿足，也就是會有喜事降臨，在某些方面可以意氣風發，但也有讓你感到失落的部分，總之是有一好沒倆好的狀況，不過好在你的親朋好友，或是工作團隊裡，都會給予滿滿的幫助以及成為你的後盾，當你失意的時候，會以關懷的方式讓你儘快度過低潮期。若單以財運來看，這個月不適合做重大的投資項目，如果要簽任何一種的合約，都必須謹慎小心，最好能找其他人來幫忙核對。

幸運數字：18　吉祥方位：西方

屬蛇的人：

屬蛇人在8月份，感情上容易備感壓力，若是單身者，會覺得總是無法受到青睞，而有怨天尤人，自暴自棄的狀況產生，若是有伴侶的人，容易讓對方覺得自己不夠優秀，不夠有能力，因此在兩人相處模式中的地位，會變得岌岌可危，趨於弱勢，但是對方其實還是愛著你的，建議單身或非單身者，可以祭祀月老，祈保感情平順，或是在手上配戴粉晶手鍊或繫上一根紅線，來增旺感情運勢。在健康上，要注意頭痛的問題，少去烏煙瘴氣，空氣不流通的地方，另外也容易中暑，盡量避免在陽光下長時間的曝曬，以及多補充水分。

幸運數字：8　吉祥方位：西南

屬馬的人：

屬馬人在8月份，容易毫無理由的委靡不振，情緒低弱，主要是因為工作或生活中的雜事太多，讓自己的能量不斷被消耗，所以感到倦怠，此外，在睡眠時也容易做惡夢，產生心悸、不安等狀況，其實是因為你的責任心太強，想把每件事都儘快完成，才會如此勞累，建議你可以撥些時間，給自己一點休閒空間，例如到外面走走逛逛，或是聽聽音樂，放鬆一下心靈，這樣才能讓你恢復元氣，繼續面對挑戰。本月的財運不錯，能夠在不經意中聽到小道消息，或是從投資訊息中抓到重點，可以嘗試做些投資買賣。

幸運數字：15　吉祥方位：北方

屬羊的人8月犯小人，凡事都要低調一點。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲屬羊的人8月犯小人，凡事都要低調一點。（示意圖／翻攝自pixabay）

屬羊的人：

屬羊人在8月份，為12生肖中運勢最強的一位，無論工作或感情上，都能夠如魚得水，而且隨著自己的努力，會扶搖直上，越來越好，可以說是有付出就能夠有收穫，特別是在學習以及研發上，能夠擁有強大的吸收力，和源源不絕的創意，無止盡的動力會讓你得到相當大的成就感，所以請好好把握本月運勢，努力在自己的領域之中。本月如果是臥病在床的人，健康狀況有望可以好轉，住院者也有機會可以出院。本月唯一要擔心的事，就是犯小人，所以在行事作風上，要以低調為主，不可過於傲慢，以免遭人妒忌暗害。

幸運數字：18　吉祥方位：西方

屬猴的人：

屬猴人在8月份，無論在工作事業，或是學業上，都會找到一種獨特的見解，或是特別的理論方向，這是一種非常創新的思維，跳脫了傳統的界線，你會迫不急待的想與人分享，並且將之轉化為實際行動，變成實務上的方法，但可惜的是，這樣新穎的主張，並不容易得到他人的認同，會讓你的努力付諸流水，得不到他人的賞識，最後只能孤芳自賞，繼續埋頭在自己的創意裡，獨自研究，但是不要氣餒，你的這些想法，在經過你的改良後，會變成非常實用的方式，同時漸漸也能夠獲得青睞，有機會成為一匹黑馬，開創出全新的領域。

幸運數字：17　吉祥方位：西方

屬雞的人：

屬雞人在8月份，感情上容易出現危機，對方很可能會跟你提出分手，然而這不是一的衝動，是因為你長時間的忽略對方，讓另一伴感到無法忍受，不想再這麼繼續下去，而在這過程中，你的種種行為，將會被對方無情的責罵，讓你感到很不是滋味，很沒有面子，其實你也應該好好檢討自己，感情是需要雙方互相維持，互相關心，只要你願意改過自新，好好的溝通，才有機會度過這次危機。在財運上，這個月非常不適合投資，也不適合工作上有過多的衝刺，因為本月的你，比較難做出正確的選擇，所以還是以保守為上策。

幸運數字：14　吉祥方位：東方

屬狗的人：

屬狗人在8月份，容易遇到桃花豔遇，如果是男性朋友，對方是為了你的財富而來，如果是女性朋友，對方是為了你的美貌而來，所以是否要接受這樣的感情，自己可要好好的三思，但如果是已經有伴侶的人，可就要格外當心，因為這樣的豔遇，很有可能會演變成桃花煞，在偷吃的後果，將遭遇非常多枝枝節節的問題，對方的黏膩程度，會讓你煩不甚煩，很難擺脫。這個月的你，其實非常適合從事心靈上的提升，你可以多參加一些宗教活動，多聽聽宗教相關的課程，或是買些書籍來看看，這對於你的思想以及觀念上，會有很大的幫助。

幸運數字：21　吉祥方位：北方

屬豬的人：

屬豬人在8月份，擁有清晰敏銳的頭腦，可以透析事物，對事情看得格外透測，能夠一眼看出端倪以及重點，這對於學子們來說，是非常有利的，可以在考試課業上，迅速抓到重點，加速學習的腳步，同時屬豬人在本月將會有很強的意志力，在各方面都會有果決的執行能力，只是要小心，這樣的積極力量，或許會讓身邊的人受不了，別忘了，夥伴們也是需要休息的。這個月的人際關係不錯，有機會遇到欣賞你的人，可能是知心好友，也可能是工作夥伴，他們會願意和你交心，與你分享生活上的點點滴滴。

幸運數字：15　吉祥方位：南方

命理老師江嘉葉分享8月生肖運勢。（圖／江嘉葉提供）

▲命理老師江嘉葉分享8月生肖運勢。（圖／江嘉葉提供）

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