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大型翻船現場！　「600公斤女神」闖港口曬太陽成當地寵兒

▲▼「600公斤女神」闖港口曬太陽成當地寵兒。（圖／翻攝推特） 

▲芙雷雅成當地寵兒。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

挪威奧斯陸峽灣近日迎來一隻重達600公斤的母海象，海象經常爬上停靠碼頭的船艇上，悠閒曬太陽邊打瞌睡，景象看起來非常可愛，但名為「芙蕾雅」（Freya）的她卻也造成當地民眾許多困擾和恐懼，甚至被人提出應該將其安樂死。經追蹤監測後，當局判定芙蕾雅並未造成立即危險，芙蕾雅也成為當地媒體與民眾的寵兒。

BBC報導，這隻600公斤的母海象被以挪威神話中愛神的名字「芙蕾雅」命名，她在奧斯陸峽灣出現已有一陣子，可愛淘氣的行徑讓她逐漸成為當地的名人。

事實上芙蕾雅已不是第一年抵達奧斯陸，此前她被人發現在英國、荷蘭、丹麥和瑞典現蹤，根據挪威媒體指出，她第一次被人發現的時間是2019年，在挪威北部的港市芬馬克（Finnmark）。

▼民眾紛紛分享芙雷雅的「女神睡姿」。（圖／翻攝推特）

▲▼「600公斤女神」闖港口曬太陽成當地寵兒。（圖／翻攝推特）

▲▼「600公斤女神」闖港口曬太陽成當地寵兒。（圖／翻攝推特）

▲▼「600公斤女神」闖港口曬太陽成當地寵兒。（圖／翻攝推特）

據瞭解芙雷雅是從北極海域南下，但今年夏天因爲種種可愛行徑才引起大眾注意。當她發現停靠港邊的小艇是個曬太陽的好去處時，她開始經常攀上小艇午睡，還把小艇壓得一半沉到水面下，以超萌姿態出現在人類面前的她經常引起圍觀。

不過芙雷雅終究是隻巨大的生物，一名熱愛海上運動的人表示當芙雷雅接近時，情況相當可怕；另一名男童更因為在玩立槳（SUP）時遇到芙雷雅游近，最終落海必須等待水上摩托車來救援，因此有人提議應該把芙雷雅趕出這片近海，或甚至是將她安樂死。

不過挪威當局經過監測判斷芙雷雅造成實際危險的機率並不大，因此允許去她想去的地方，但同時也提醒民眾，不要貿然接近這隻龐然大物，因為她雖然看起來可愛又笨拙，但實際上並非如此。無論如何，芙雷雅的出現已為奧斯陸人的夏天增添不少樂趣。

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