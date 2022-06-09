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挪威「通靈公主」要嫁薩滿男友！IG曬喜訊　成歐王室罕見靈媒夫妻

▲▼挪威公主曬喜訊「通靈公主嫁薩滿」　成歷史少見王室靈媒夫妻。（圖／翻攝自IG／iam_marthalouise）

▲挪威公主IG報喜，與薩滿男友訂婚了，歐洲王室誕生罕見靈媒夫妻。（圖／翻攝自IG／iam_marthalouise）

記者趙蔡州／綜合報導

挪威王室7日宣布，50歲路易斯公主（Märtha Louise）公主與美國籍47歲「薩滿」男友杜雷克（Durek Verrett）訂婚。這場婚事除了受到挪威國王、王后祝福，象徵著路易斯走出前段婚姻的陰霾外，同時也是歐洲王室罕見的「黑白配」，更是極罕見的，甚至是從未有過的通靈公主與薩滿的結合。

路易斯公主自稱會通靈，擁有千里眼能看到「天使」，希望幫助人們和天使交流，她不但是一位心靈治療師，同時也是暢銷書作家，2017年與前夫貝恩（Ari Behn）離婚，2019年開始與杜雷克交往，儘管2人交往初期，外界曾因維瑞特的「薩滿」職業與雙性戀傾向有諸多批評，但挪威王室從未公開反對2人交往。

路易斯公主7日在instagram公布與男友杜雷克的喜訊，「我很高興地宣布，我與薩滿杜雷克訂婚了，我很高興能繼續和這個出色的男人一起成長」。挪威王室在一份聲明中表示，國王哈拉爾五世（Harald V）、王后宋雅（Sonja von Norwegen）為這對戀人送上最衷心的祝賀，希望兩人未來一切順利。

這場婚事除了是歐洲王室罕見的「黑白配」，也是極罕見的，甚至是從未有過的通靈公主與薩滿的結合，同時象徵著路易斯公主走出了前一段婚姻陰霾外。路易斯2002年與前夫貝恩結婚，婚後育有3女，2017年兩人離婚後，貝恩於2019年自殺身亡。

歐洲擁有王（皇）室的國家眾多，除了最廣為人知的英國王室外，北歐國家挪威王室也是不少人關注的焦點。挪威王室有一名熱愛運動，曾參加3次奧運的國王、學國王爸爸為愛抗爭到底，不顧全國人民反對，也要娶相愛之人的王儲，還有能文能武，戰鬥力超強的公主，被外媒譽為全世界「最酷皇室」。

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