雷雨籠罩海象惡劣！15人遊艇墾丁外海失動力　海巡+威鯨馳援

記者陳崑福／屏東報導

一艘載有 15人的遊艇，今(5)日早上從恆春後壁湖漁港出海，航經船帆石海域時因海面風象惡劣故障失去動力，海巡署獲報會同屏東縣威鯨救難協會人員，經4個多小時將人、艇平安救上岸，結束一場虛驚。

▲恆春海巡隊會同屏東縣威鯨救難協會在船帆口救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這艘載有2名船員及13名遊客共15人的遊艇，於今日早上7時40分出後壁湖港，預計前往船帆石附近從事海域遊憩活動，不料抵達船帆石海域後因船艇故障失去動力於海上漂流，船長立即撥打118報案專線，請求海巡署救援。

海巡署第八巡防區指揮部緊急啟動岸海聯合搜救機制，並結合「威鯨救難協會」以公私協力方式同步進行海陸救援，由威鯨救難協會先行出動「水上摩托艇」接駁13名遊客至岸上；海上並同步派遣恆春海巡隊PP-3576及PP-3550巡防艇緊急馳赴救援，並在上午10時15分許抵達現場。

經艇長現場判斷海象西南風4至5級、陣風7級，且西南湧強勁，海象不佳，恐有向岸漂流擱淺危機，經取得船長同意後，採3550艇進行拖帶、3576艇在旁戒護之雙艇救援方式，於12時許成功拖帶進入後壁湖港，人員平安，圓滿結束救援完成。

恆春海巡隊長表示，近期正值雷雨區籠罩恆春半島，海面西南湧強勁時節，遊艇船上抽水泵故障造成機艙進水，導致引擎無法發動而失去動力，無法立即排除；船員及遊客均非常感謝海巡人員及威鯨救難協會於第一時間前來救助，化解一場危機。

恆春海巡隊呼籲各類船舶出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、隨時注意海象變化，以防範意外發生，海上遇緊急事故須救援，請撥打「118」海巡服務專線。