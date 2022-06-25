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挪威同志酒吧驚爆槍擊案！嫌犯「無差別掃射人群」致2死逾10傷

記者葉睿涵／綜合報導

挪威首都奧斯陸（Oslo）一家同志酒吧在當地25日凌晨爆發重大槍擊案，一名男子突然來到現場對著人群無差別掃射，造成2人死亡，約10人受傷。挪威警方指出，嫌犯在開了20多槍後便逃到附近街道，而警方則在案發數分鐘後捕獲嫌犯，不過其犯案動機未明。奧斯陸原本將於25日舉行一年一度的同志大遊行。

綜合外媒報導，這起槍擊案發生在奧斯陸一家名為「倫敦」的同志酒吧（London Pub）。挪威廣播公司（NRK）記者表示，他在事發當時看到一名男子拿著一個包來到現場，隨後男子便從他的包裡掏出一把槍開始掃射。有外媒指出，嫌犯當時據悉開了大約20槍，導致在場的所有人倉皇而逃。

▲▼挪威一家同志酒吧25日爆發重大槍擊案，導致2死逾10傷。（圖／路透）

▲挪威一家同志酒吧25日爆發重大槍擊案，導致2死逾10傷。（圖／路透）

奧斯陸警方在推特證實，這起槍擊案已導致2人死亡。外媒則透露，現場警方告訴記者，除了2名死者外，現場還有3人嚴重受傷、14人被送院救治，另有12名傷勢較輕者當場接受治療。從當地媒體發布的照片可見，目前倫敦酒吧外聚集了大量警察和急救人員，現場還有一排「頭破血流」的傷患正等著接受治療。

警方事後在案發現場附近捕獲一名嫌犯，但他犯案的動機尚未可知。當局已將此案列為PLIVO事件，即危及性命的進行中暴力事件。外媒指出，目前奧斯陸市中心的上空可見有一架直升機正在四處盤旋，而救護車與警車的警報聲也響徹整個城市。奧斯陸大學醫院表示，醫院已在槍擊案發生後進入紅色警戒狀態。

 

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