順澤宮神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登　加拿大公開賽再奪冠　

▲挪威三鐵好手伊登再度奪冠。（圖／翻攝自IG／Gustav Iden）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威鐵人三項選手伊登（Gustav Iden）因頭戴彰化埔鹽鄉「順澤宮」神帽，已經狂勝6賽事，昨(25)日出賽PTO加拿大公開賽，依然頭戴冠軍神帽，再次奪下冠軍，賽後受訪時更著說是「帽子發揮了作用」，縣長王惠美獲知後，立即電郵祝賀，並表示「彰化永遠為你加油」。

2019年9月，伊登在法國尼斯的世界半程鐵人三項錦標賽中，以3小時52分35秒的成績一舉奪下冠軍。而伊登在賽事終點壓線、振臂高呼之際，頭戴以中文字書寫的「埔鹽順澤宮」帽子意外吸引眾人目光，也因此成為彰化榮譽縣民。2020年9月，伊登再度戴著順澤宮的「神帽」參加位於德國拉廷根的鐵人三項錦標賽並再次奪冠，讓「冠軍帽」的美名越發傳神。

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▲伊登戴著順澤宮的「神帽」參賽7場全勝。（圖／翻攝自IG／Gustav Iden）

而伊登伊登也曾在他的個人IG上傳了自己戴著順澤宮帽子奪冠的照片，並附文寫道，「你想知道一些瘋狂的事嗎？我從來沒有在戴著這頂幸運帽時輸過比賽。我在過去2年內，曾戴著台灣的宮廟帽參加過6場比賽，我每一次都贏了，而輸掉的那幾場我都沒戴帽子。我不太相信運氣，只相信信心，而信心來自何處，對我來說不太重要。#埔鹽順澤宮」。

▲挪威三鐵好手伊登再度奪冠。（圖／翻攝自IG／Gustav Iden）

昨(25)日出賽PTO加拿大公開賽，依然頭戴冠軍神帽，再次奪下冠軍，讓不少網友驚奇，神帽真的有一股神秘的力量，縣長王惠美得知伊登，戴著埔鹽順澤宮帽子，衝破終點線又奪冠後，讓彰化揚名國際，真的非常感動，也發電郵祝賀，要讓他知道，遠在台灣有許多彰化縣民，正默默地為他加油打氣，特別是看到賽後記者訪問時，還笑著說要檢查一下這頂帽子有沒有什麼特殊的地方，「你笑著說帽子發揮了作用，再次恭喜伊登，彰化永遠為你加油。」